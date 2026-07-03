Γιώργος Λιάγκας στην αυλαία του «Πρωινού»: Είναι η πρώτη φορά που τελειώνει η εκπομπή και δεν μπορώ να σας πω αν θα είμαστε μαζί ή όχι του χρόνου
Γιώργος Λιάγκας στην αυλαία του «Πρωινού»: Είναι η πρώτη φορά που τελειώνει η εκπομπή και δεν μπορώ να σας πω αν θα είμαστε μαζί ή όχι του χρόνου
«Για λόγους που δεν αφορούν εμένα», πρόσθεσε ο παρουσιαστής
Μία δήλωση σχετικά με το μέλλον της εκπομπής «Πρωινό» έκανε ο Γιώργος Λιάγκας στο φινάλε, εξηγώντας στους τηλεθεατές πως είναι η πρώτη φορά που τελειώνει η σεζόν και δεν μπορεί να επιβεβαιώσει εάν θα βρίσκεται στη θέση αυτή και την επόμενη χρονιά.
Ο παρουσιαστής αποχαιρέτησε το κοινό, σημειώνοντας πως θα αλλάξουν πολλά πράγματα τα επόμενα χρόνια στην τηλεόραση: «Είναι η ώρα που σιχαίνομαι κάθε φορά. Οι δύο ώρες που δε θέλω ποτέ να ζω στη ζωή μου είναι η έναρξη και η λήξη της τηλεοπτικής χρονιάς. Δεν είναι καλό γιατί… Πρέπει να πω κάποια λόγια, δεν γίνεται διαφορετικά. Το ποτήρι αυτό πρέπει να το πιω. Ήταν μια ιδιαίτερη τηλεοπτική περίοδος, αλλάζουν πολλά πράγματα στην ελληνική τηλεόραση. Θα το ζήσουμε όλοι είτε ως θεατές, είτε ως συμμετέχοντες… Τα επόμενα χρόνια θα αλλάξει πολύ η ελληνική τηλεόραση και κάποιοι άνθρωποι που είχατε συνηθίσει δεν θα είναι σε αυτή. Για εμάς ήταν μια χρονιά με θετικό πρόσημο. Στα περιβόητα δυναμικά κοινά, η εκπομπή αυτή έδωσε τη μάχη της. Δεν ήταν πρώτη, αλλά δεν έχει σημασία. Έτσι κι αλλιώς, όταν απευθυνόμαστε στους τηλεθεατές, απευθυνόμαστε στο σύνολο των τηλεθεατών που μας βλέπουν και σε αυτούς απευθύνομαι πάντα. Στις infotainment εκπομπές, έστω και με μικρή διαφορά, αυτή εδώ η εκπομπή έκοψε πρώτη το νήμα», είπε αρχικά.
Έπειτα, ο Γιώργος Λιάγκας εξήγησε πως η απόφαση για το αν θα συνεχίσει η όχι η εκπομπή, δεν είναι στο δικό του χέρι: «Δεν μπορώ να σας πω τι θα γίνει του χρόνου. Είναι η πρώτη φορά που τελειώνει μια εκπομπή και δεν μπορώ να σας πω αν θα είμαστε μαζί ή όχι του χρόνου… Για λόγους που δεν αφορούν εμένα. Το μόνο βέβαιο είναι ότι με κάποιους ανθρώπους χωρίζουν τηλεοπτικά οι δρόμοι μας και θα μου επιτρέψετε να κάνω μια ειδική μνεία», ανέφερε και συγκινημένος αποχαιρέτησε έναν έναν τους συνεργάτες του Πάνο Κατσαρίδη, Γιώτα Κηπουρού και Δέσποινα Καμπούρη.
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Ο παρουσιαστής αποχαιρέτησε το κοινό, σημειώνοντας πως θα αλλάξουν πολλά πράγματα τα επόμενα χρόνια στην τηλεόραση: «Είναι η ώρα που σιχαίνομαι κάθε φορά. Οι δύο ώρες που δε θέλω ποτέ να ζω στη ζωή μου είναι η έναρξη και η λήξη της τηλεοπτικής χρονιάς. Δεν είναι καλό γιατί… Πρέπει να πω κάποια λόγια, δεν γίνεται διαφορετικά. Το ποτήρι αυτό πρέπει να το πιω. Ήταν μια ιδιαίτερη τηλεοπτική περίοδος, αλλάζουν πολλά πράγματα στην ελληνική τηλεόραση. Θα το ζήσουμε όλοι είτε ως θεατές, είτε ως συμμετέχοντες… Τα επόμενα χρόνια θα αλλάξει πολύ η ελληνική τηλεόραση και κάποιοι άνθρωποι που είχατε συνηθίσει δεν θα είναι σε αυτή. Για εμάς ήταν μια χρονιά με θετικό πρόσημο. Στα περιβόητα δυναμικά κοινά, η εκπομπή αυτή έδωσε τη μάχη της. Δεν ήταν πρώτη, αλλά δεν έχει σημασία. Έτσι κι αλλιώς, όταν απευθυνόμαστε στους τηλεθεατές, απευθυνόμαστε στο σύνολο των τηλεθεατών που μας βλέπουν και σε αυτούς απευθύνομαι πάντα. Στις infotainment εκπομπές, έστω και με μικρή διαφορά, αυτή εδώ η εκπομπή έκοψε πρώτη το νήμα», είπε αρχικά.
Έπειτα, ο Γιώργος Λιάγκας εξήγησε πως η απόφαση για το αν θα συνεχίσει η όχι η εκπομπή, δεν είναι στο δικό του χέρι: «Δεν μπορώ να σας πω τι θα γίνει του χρόνου. Είναι η πρώτη φορά που τελειώνει μια εκπομπή και δεν μπορώ να σας πω αν θα είμαστε μαζί ή όχι του χρόνου… Για λόγους που δεν αφορούν εμένα. Το μόνο βέβαιο είναι ότι με κάποιους ανθρώπους χωρίζουν τηλεοπτικά οι δρόμοι μας και θα μου επιτρέψετε να κάνω μια ειδική μνεία», ανέφερε και συγκινημένος αποχαιρέτησε έναν έναν τους συνεργάτες του Πάνο Κατσαρίδη, Γιώτα Κηπουρού και Δέσποινα Καμπούρη.
Δείτε το βίντεο
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