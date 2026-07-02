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Ο Ντάνι Γκλόβερ αποκάλυψε ότι έχει διαγνωστεί με Αλτσχάιμερ: Μπορώ με έναν τρόπο να ζήσω με αυτό
Ο Ντάνι Γκλόβερ αποκάλυψε ότι έχει διαγνωστεί με Αλτσχάιμερ: Μπορώ με έναν τρόπο να ζήσω με αυτό
Ο 79χρονος ηθοποιός ανέφερε ότι ζει με τη νόσο εδώ και αρκετά χρόνια και ότι τα συμπτώματα εξελίσσονται σταδιακά
Με Αλτσχάιμερ αποκάλυψε ο Ντάνι Γκλόβερ ότι έχει διαγνωστεί εδώ και αρκετά χρόνια, περιγράφοντας την πορεία της υγείας του και τη στήριξη που λαμβάνει από την οικογένειά του, ενώ παράλληλα έδωσε και ένα μήνυμα αισιοδοξίας.
Ο 79χρονος Αμερικανός ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Today» προχωρώντας σε μία προσωπική εξομολόγηση για την υγεία του. Πιο αναλυτικά, δήλωσε ότι διαγνώστηκε με τη νόσο λίγο πριν τιμηθεί με το βραβείο Jean Hersholt Humanitarian στα Governors Awards του Ιανουαρίου 2022, πριν από την τελετή των Όσκαρ.
Ο ίδιος περιέγραψε τη στάση που κρατάει απέναντι στη νόσο, αναφέροντας ότι μπορεί να τη διαχειριστεί, ενώ εκτιμά ότι όσο εξελίσσεται θα αλλάζουν και οι συνθήκες της καθημερινότητάς του. Πιο συγκεκριμένα είπε: «Μπορώ να ζήσω με αυτό, με έναν τρόπο. Είμαι σίγουρος ότι όσο εξελίσσεται, τα πράγματα θα είναι διαφορετικά και θα αλλάζουν».
Δείτε βίντεο από τη συνέντευξη
Παράλληλα, ο Γκλόβερ ανέφερε ότι από τη στιγμή της διάγνωσης οι κινήσεις, η ομιλία και οι μνήμες του έχουν επιβραδυνθεί, ωστόσο παραμένει ενεργός και συμμετέχει σε εκδηλώσεις στην κοινότητα του Σαν Φρανσίσκο.
Η κόρη του, Μαντίσα που ήταν και εκείνη καλεσμένη στην εκπομπή τόνισε ότι ήταν ιδιαίτερα σημαντικό να αφηγηθεί ο ίδιος την ιστορία του και να μιλήσει για την κατάστασή του, ώστε να υπάρχει διαφάνεια απέναντι στο κοινό.
Ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Lethal Weapon», με σχεδόν 200 συμμετοχές σε κινηματογράφο και τηλεόραση, αναφέρθηκε και στην καλλιτεχνική του πορεία, χαρακτηρίζοντας την ταινία του 1985 «The Color Purple» ως την πιο προσωπική του δουλειά, καθώς τότε είχε χάσει τη μητέρα του.
Στη συνέντευξη εμφανίστηκε και ο μικρότερος αδερφός του, Μάρτιν Γκλόβερ, ο οποίος εξέφρασε δημόσια τη στήριξή του, αναφέροντας ότι βρίσκεται στο πλευρό του και τον βοηθά σε αυτή τη φάση της ζωής του, υπογραμμίζοντας ότι η οικογένεια παραμένει ενωμένη.
Ο 79χρονος Αμερικανός ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Today» προχωρώντας σε μία προσωπική εξομολόγηση για την υγεία του. Πιο αναλυτικά, δήλωσε ότι διαγνώστηκε με τη νόσο λίγο πριν τιμηθεί με το βραβείο Jean Hersholt Humanitarian στα Governors Awards του Ιανουαρίου 2022, πριν από την τελετή των Όσκαρ.
Ο ίδιος περιέγραψε τη στάση που κρατάει απέναντι στη νόσο, αναφέροντας ότι μπορεί να τη διαχειριστεί, ενώ εκτιμά ότι όσο εξελίσσεται θα αλλάζουν και οι συνθήκες της καθημερινότητάς του. Πιο συγκεκριμένα είπε: «Μπορώ να ζήσω με αυτό, με έναν τρόπο. Είμαι σίγουρος ότι όσο εξελίσσεται, τα πράγματα θα είναι διαφορετικά και θα αλλάζουν».
Δείτε βίντεο από τη συνέντευξη
Παράλληλα, ο Γκλόβερ ανέφερε ότι από τη στιγμή της διάγνωσης οι κινήσεις, η ομιλία και οι μνήμες του έχουν επιβραδυνθεί, ωστόσο παραμένει ενεργός και συμμετέχει σε εκδηλώσεις στην κοινότητα του Σαν Φρανσίσκο.
Η κόρη του, Μαντίσα που ήταν και εκείνη καλεσμένη στην εκπομπή τόνισε ότι ήταν ιδιαίτερα σημαντικό να αφηγηθεί ο ίδιος την ιστορία του και να μιλήσει για την κατάστασή του, ώστε να υπάρχει διαφάνεια απέναντι στο κοινό.
Ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Lethal Weapon», με σχεδόν 200 συμμετοχές σε κινηματογράφο και τηλεόραση, αναφέρθηκε και στην καλλιτεχνική του πορεία, χαρακτηρίζοντας την ταινία του 1985 «The Color Purple» ως την πιο προσωπική του δουλειά, καθώς τότε είχε χάσει τη μητέρα του.
Στη συνέντευξη εμφανίστηκε και ο μικρότερος αδερφός του, Μάρτιν Γκλόβερ, ο οποίος εξέφρασε δημόσια τη στήριξή του, αναφέροντας ότι βρίσκεται στο πλευρό του και τον βοηθά σε αυτή τη φάση της ζωής του, υπογραμμίζοντας ότι η οικογένεια παραμένει ενωμένη.
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