Μιχάλης Μόσιος: Η φωτογραφία του και τον Κώστα Χατζηχρήστο πάνω στη θεατρική σκηνή
Μιχάλης Μόσιος: Η φωτογραφία του και τον Κώστα Χατζηχρήστο πάνω στη θεατρική σκηνή
Το Studio Κλεισθένης τίμησε τον αείμνηστο ηθοποιό που πέθανε στα 79 του χρόνια δημοσιεύοντας ένα στιγμιότυπό του
Μία φωτογραφία δημοσίευσε το Studio Κλεισθένης στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram για να τιμήσει τον Μιχάλη Μόσιο. Ο «Ταμτάκος» του ελληνικού κινηματογράφου έφυγε από τη ζωή στα 79 του χρόνια, με τον γιο του να κάνει γνωστή την είδηση του θανάτου του.
Πρόκειται για ένα στιγμιότυπο στο οποίο ο αείμνηστος ηθοποιός απαθανατίζεται πάνω στη θεατρική σκηνή μαζί με τον Κώστα Χατζηχρήστο. «Καλό ταξίδι στον ηθοποιό Μιχάλη Μόσιο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών χθες. Στη φωτογραφία με τον φακό του Κλεισθένη τον βλέπουμε με τον υπέροχο Κώστα Χατζηχρήστο στη σκηνή του θεάτρου», αναφέρεται στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησης.
Δείτε τη φωτογραφία
Πρόκειται για ένα στιγμιότυπο στο οποίο ο αείμνηστος ηθοποιός απαθανατίζεται πάνω στη θεατρική σκηνή μαζί με τον Κώστα Χατζηχρήστο. «Καλό ταξίδι στον ηθοποιό Μιχάλη Μόσιο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών χθες. Στη φωτογραφία με τον φακό του Κλεισθένη τον βλέπουμε με τον υπέροχο Κώστα Χατζηχρήστο στη σκηνή του θεάτρου», αναφέρεται στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησης.
Δείτε τη φωτογραφία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα