Παύλος Χαϊκάλης για τον θάνατο του Μιχάλη Μόσιου: Πνίγομαι από τα συναισθήματά μου, είμαι τυχερός που τον γνώρισα
Παύλος Χαϊκάλης για τον θάνατο του Μιχάλη Μόσιου: Πνίγομαι από τα συναισθήματά μου, είμαι τυχερός που τον γνώρισα
Ο ηθοποιός, γνωστός ως ο «Ταμτάκος» του ελληνικού κινηματογράφου, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών
Από τα συναισθήματά του πνίγεται ο Παύλος Χαϊκάλης συζητώντας για τον θάνατο του Μιχάλη Μόσιου και θεωρεί πως είναι τυχερός που τον γνώρισε.
Ο ηθοποιός, γνωστός ως ο «Ταμτάκος» του ελληνικού κινηματογράφου, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, όπως ανακοίνωσε ο γιος του την Τρίτη 30 Ιουνίου και ο Παύλος Χαϊκάλης μιλησε στο «Πρωινό» την Τετάρτη 1 Ιουλίου, εκφράζοντας τη θλίψη του για αυτή την απώλεια.
Όπως ανέφερε: «Δεν ξεκινάει καλά η μέρα με τέτοια είδηση, γιατί ο Μιχάλης ήταν η τελευταία μου συνεργασία που κάναμε τότε σε εκείνη την περιβόητη περιοδεία που έγινε στην Κύπρο. Ήταν ένα αυθεντικό παιδί. Είναι ένα αυθεντικό παιδί, παραμένει και θα συνεχίσει έτσι, σε ό,τι έχει να κάνει με τη μεταθάνατο ζωή του, γιατί τον διέκρινε η ειλικρίνεια, η, ντομπροσύνη, η αμεσότητα. Δεν ήταν παιδί με δεύτερες σκέψεις. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ ταλαιπωρημένος, χωρίς να κρατάει κακία στους συναδέλφους του, γιατί είχε υποφέρει πάρα πολύ από συναδέλφους. Πάλεψε πάρα, πάρα, πάρα πολύ για να κρατήσει και να επιβιώσει μέσα σε αυτό το χώρο. Τον πολεμήσανε πολύ άγρια, λόγω της επιτυχίας που έκανε, αλλά γενικότερα και ο τύπος του επειδή δεν ήταν και πολύ συμπαθής, σε σχέση με αυτό που έκανε με τους Ρομά. Προφανώς οι Ρομά τον αγαπούσαν πάρα πολύ και τον αγαπάνε νομίζω ακόμα. Ήτανε με ένα χαμόγελο, με πολύ χιούμορ στη ζωή του. Δεν ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος δινόταν εύκολα, δινόταν εκεί που άξιζε να δοθεί. Είχα την τιμή να με περιβάλλει με τη φιλία του, είχαμε επαφές μέχρι πρόσφατα. Πνίγομαι αυτή τη στιγμή από τα συναισθήματά μου, γιατί πραγματικά ο Μιχάλης ήταν ένα εκπληκτικό παιδί και στάθηκα πολύ τυχερός που τον γνώρισα και συνεργάστηκα μαζί του. Σπουδαίος ηθοποιός. Εύχομαι πραγματικά να το θυμούνται όλοι για το μεγάλο του ταλέντο και την προσφορά του στο θέατρο. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του και την αγάπη μου στη γυναίκα του, τη Βάσω».
Δείτε το βίντεο
Κλείνοντας, ο ηθοποιός δήλωσε στον δημοσιογράφο που επικοινώνησε μαζί του από την εκπομπή: «Με τσάκισες με αυτό το τηλεφώνημα».
Η ανάρτηση του γιου του Μιχάλη Μόσιου για τον θάνατό του
«Δεν το πιστεύω ότι γράφω αυτό το κείμενο...όμως με τεράστιο πόνο οφείλω να ανακοινώσω πως ο μπαμπάς μου, Μιχάλης Μόσιος, δυστυχώς έφυγε...
Ο μεγαλύτερος μου εφιάλτης έγινε πραγματικότητα.
Ήσουν ο πιο τίμιος άνθρωπος που έχω γνωρίσει, και σε ευχαριστώ που μου έδωσες τις ευαισθησίες σου, το ήθος σου, και μου έμαθες να είμαι τίμιος και αξιοπρεπής.
Πήγες να βρεις τον αδερφό σου τον Στάθη που μοιραστηκατε τόσα πολλά, πριν κάνετε ακόμα καριέρα.
Η μόνη φορά που σε είδα να κλαις σαν μωρό παιδί ήταν όταν έφυγε.
Τώρα κι εμείς με την σειρά μας κλαίμε για εσένα.
Το μόνο που με χαροποιεί (όσο είναι δυνατόν) είναι οτι έφυγες πλήρης, γεμάτος.
Ένα ορφανό φτωχό παιδί, που κατάφερε να μοιράσει γέλιο και να τον αγαπήσει ο κόσμος.
Θα κλείσω με ένα στιχάκι από ένα τραγούδι που είχα γράψει, για τον φόβο του να χάσω τον μπαμπά μου
Δεν ξέρω πως θα το αντέξω
Άμα σε χάσω μπαμπά
Θ'αφήσω τα κλειδιά μου απ'έξω
Μήπως και μπεις ξανά.
Αντίο πατέρα μου».
Ο ηθοποιός, γνωστός ως ο «Ταμτάκος» του ελληνικού κινηματογράφου, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, όπως ανακοίνωσε ο γιος του την Τρίτη 30 Ιουνίου και ο Παύλος Χαϊκάλης μιλησε στο «Πρωινό» την Τετάρτη 1 Ιουλίου, εκφράζοντας τη θλίψη του για αυτή την απώλεια.
Όπως ανέφερε: «Δεν ξεκινάει καλά η μέρα με τέτοια είδηση, γιατί ο Μιχάλης ήταν η τελευταία μου συνεργασία που κάναμε τότε σε εκείνη την περιβόητη περιοδεία που έγινε στην Κύπρο. Ήταν ένα αυθεντικό παιδί. Είναι ένα αυθεντικό παιδί, παραμένει και θα συνεχίσει έτσι, σε ό,τι έχει να κάνει με τη μεταθάνατο ζωή του, γιατί τον διέκρινε η ειλικρίνεια, η, ντομπροσύνη, η αμεσότητα. Δεν ήταν παιδί με δεύτερες σκέψεις. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ ταλαιπωρημένος, χωρίς να κρατάει κακία στους συναδέλφους του, γιατί είχε υποφέρει πάρα πολύ από συναδέλφους. Πάλεψε πάρα, πάρα, πάρα πολύ για να κρατήσει και να επιβιώσει μέσα σε αυτό το χώρο. Τον πολεμήσανε πολύ άγρια, λόγω της επιτυχίας που έκανε, αλλά γενικότερα και ο τύπος του επειδή δεν ήταν και πολύ συμπαθής, σε σχέση με αυτό που έκανε με τους Ρομά. Προφανώς οι Ρομά τον αγαπούσαν πάρα πολύ και τον αγαπάνε νομίζω ακόμα. Ήτανε με ένα χαμόγελο, με πολύ χιούμορ στη ζωή του. Δεν ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος δινόταν εύκολα, δινόταν εκεί που άξιζε να δοθεί. Είχα την τιμή να με περιβάλλει με τη φιλία του, είχαμε επαφές μέχρι πρόσφατα. Πνίγομαι αυτή τη στιγμή από τα συναισθήματά μου, γιατί πραγματικά ο Μιχάλης ήταν ένα εκπληκτικό παιδί και στάθηκα πολύ τυχερός που τον γνώρισα και συνεργάστηκα μαζί του. Σπουδαίος ηθοποιός. Εύχομαι πραγματικά να το θυμούνται όλοι για το μεγάλο του ταλέντο και την προσφορά του στο θέατρο. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του και την αγάπη μου στη γυναίκα του, τη Βάσω».
Δείτε το βίντεο
Κλείνοντας, ο ηθοποιός δήλωσε στον δημοσιογράφο που επικοινώνησε μαζί του από την εκπομπή: «Με τσάκισες με αυτό το τηλεφώνημα».
Η ανάρτηση του γιου του Μιχάλη Μόσιου για τον θάνατό του
«Δεν το πιστεύω ότι γράφω αυτό το κείμενο...όμως με τεράστιο πόνο οφείλω να ανακοινώσω πως ο μπαμπάς μου, Μιχάλης Μόσιος, δυστυχώς έφυγε...
Ο μεγαλύτερος μου εφιάλτης έγινε πραγματικότητα.
Ήσουν ο πιο τίμιος άνθρωπος που έχω γνωρίσει, και σε ευχαριστώ που μου έδωσες τις ευαισθησίες σου, το ήθος σου, και μου έμαθες να είμαι τίμιος και αξιοπρεπής.
Πήγες να βρεις τον αδερφό σου τον Στάθη που μοιραστηκατε τόσα πολλά, πριν κάνετε ακόμα καριέρα.
Η μόνη φορά που σε είδα να κλαις σαν μωρό παιδί ήταν όταν έφυγε.
Τώρα κι εμείς με την σειρά μας κλαίμε για εσένα.
Το μόνο που με χαροποιεί (όσο είναι δυνατόν) είναι οτι έφυγες πλήρης, γεμάτος.
Ένα ορφανό φτωχό παιδί, που κατάφερε να μοιράσει γέλιο και να τον αγαπήσει ο κόσμος.
Θα κλείσω με ένα στιχάκι από ένα τραγούδι που είχα γράψει, για τον φόβο του να χάσω τον μπαμπά μου
Δεν ξέρω πως θα το αντέξω
Άμα σε χάσω μπαμπά
Θ'αφήσω τα κλειδιά μου απ'έξω
Μήπως και μπεις ξανά.
Αντίο πατέρα μου».
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