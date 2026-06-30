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Σε αμηχανία η Κρίστεν Στιούαρτ σε Φεστιβάλ, η αντίδρασή της όταν ένας άντρας πήγε να την πλησιάσει
Σε αμηχανία η Κρίστεν Στιούαρτ σε Φεστιβάλ, η αντίδρασή της όταν ένας άντρας πήγε να την πλησιάσει
Ορισμένοι εκτίμησαν ότι η ηθοποιός ένιωσε άβολα με τον άντρα, ενώ άλλοι υποστήριξαν πως επρόκειτο για μεταφραστή που της έδινε οδηγίες
Ένα βίντεο από την εμφάνιση της Κρίστεν Στιούαρτ σε φεστιβάλ έχει γίνει viral στα social media, με πολλούς να σχολιάζουν την αντίδρασή της, όταν ένας άντρας πήγε να την πλησιάσει και να της μιλήσει πολύ κοντά στο αυτί.
Η 36χρονη ηθοποιός βρέθηκε την Πέμπτη 25 Ιουνίου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Biarritz Nouvelle Vague, όπου είχε τον ρόλο της προέδρου της κριτικής επιτροπής.
Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, η Στιούαρτ φαίνεται να στέκεται στη σκηνή κρατώντας ένα μικρόφωνο, όταν ένας άντρας την πλησιάζει από πίσω, στην προσπάθεια να της ψιθυρίσει κάτι στο αυτί. Η ηθοποιός φαίνεται να γυρίζει προς το μέρος του, να του απαντά και στη συνέχεια να κάνει ένα βήμα πίσω πριν καθίσει στη θέση της.
Δείτε το βίντεο
Η ηθοποιός δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό, ωστόσο το στιγμιότυπο προκάλεσε σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αρκετοί υποστήριξαν ότι η έκφρασή της έδειχνε δυσφορία, με κάποιον να γράφει: «Είναι πραγματικά αηδιαστικό όταν οι άνθρωποι δεν σέβονται τον προσωπικό σου χώρο. Ακόμα και εγώ, ως άντρας, έχω βρεθεί αντιμέτωπος με ανθρώπους που δεν σέβονται τα όρια. Για μια γυναίκα πρέπει να είναι ακόμη χειρότερο, επειδή νιώθει πιο ευάλωτη», ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Υπάρχουν άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει προσωπικός χώρος».
Άλλοι, ωστόσο, υπερασπίστηκαν τον άντρα, υποστηρίζοντας ότι ήταν για μέλος της διοργάνωσης. «Είναι ο μεταφραστής και της μεταφράζει όσα λέγονται. Η έκφρασή της δείχνει προσοχή, όχι δυσφορία», έγραψε κάποιος.
Η Κρίστεν Στιούαρτ βρέθηκε στο φεστιβάλ μαζί με τη σύζυγό της, Ντίλαν Μέγιερ, με την οποία παντρεύτηκε τον περασμένο Απρίλιο.
Η 36χρονη ηθοποιός βρέθηκε την Πέμπτη 25 Ιουνίου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Biarritz Nouvelle Vague, όπου είχε τον ρόλο της προέδρου της κριτικής επιτροπής.
Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, η Στιούαρτ φαίνεται να στέκεται στη σκηνή κρατώντας ένα μικρόφωνο, όταν ένας άντρας την πλησιάζει από πίσω, στην προσπάθεια να της ψιθυρίσει κάτι στο αυτί. Η ηθοποιός φαίνεται να γυρίζει προς το μέρος του, να του απαντά και στη συνέχεια να κάνει ένα βήμα πίσω πριν καθίσει στη θέση της.
Δείτε το βίντεο
😬 LE MALAISE DE KRISTEN STEWART FACE À LA PROXIMITÉ D’UN HOMME FAIT RÉAGIR LES INTERNAUTES— La Twitchance (@LaTwitchance) June 28, 2026
Beaucoup estiment que son expression montrait un réel inconfort face à la situation. 😳📹 pic.twitter.com/fd9RCWFpjc
Άλλοι, ωστόσο, υπερασπίστηκαν τον άντρα, υποστηρίζοντας ότι ήταν για μέλος της διοργάνωσης. «Είναι ο μεταφραστής και της μεταφράζει όσα λέγονται. Η έκφρασή της δείχνει προσοχή, όχι δυσφορία», έγραψε κάποιος.
Η Κρίστεν Στιούαρτ βρέθηκε στο φεστιβάλ μαζί με τη σύζυγό της, Ντίλαν Μέγιερ, με την οποία παντρεύτηκε τον περασμένο Απρίλιο.
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