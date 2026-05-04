Η Αναστασία στο ιστορικό Quad Studios της Νέας Υόρκης για το νέο της τραγούδι
GOSSIP
Αναστασία Ρουσσέτος Δημητρόγλου Μουσική Τραγούδι

Η Αναστασία στο ιστορικό Quad Studios της Νέας Υόρκης για το νέο της τραγούδι

Κάτι διαφορετικό ετοιμάζει η Αναστασία για το επόμενο της βήμα

Η Αναστασία στο ιστορικό Quad Studios της Νέας Υόρκης για το νέο της τραγούδι
Το νέο τραγούδι της Αναστασίας, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στα τέλη Μαΐου, βρίσκεται ήδη στο τελικό στάδιο, με την παραγωγή να φέρει την υπογραφή του Ρουσσέτου Δημητρόγλου, ιδρυτή και κιθαρίστα του συγκροτήματος 1550 και μαέστρο του αείμνηστου Παντελή Παντελίδη. Για την ολοκλήρωσή του, η Αναστασία ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη, όπου πραγματοποιήθηκαν τα τελικά στάδια της παραγωγής και των φωνητικών στο ιστορικό Quad Studios.


Η Αναστασία στο ιστορικό Quad Studios της Νέας Υόρκης για το νέο της τραγούδι
Η Αναστασία ηχογραφεί το νέο της τραγούδι

Πρόκειται για έναν χώρο με τεράστια ιστορία στη διεθνή μουσική σκηνή, από τον οποίο έχουν περάσει ονόματα όπως Kanye West, Jay-Z, Nas, Drake, Beyoncé, Rihanna, Alicia Keys, Mariah Carey, Whitney Houston, Michael Jackson, Prince, Stevie Wonder, The Weeknd και πολλοί ακόμη.

Η Αναστασία στο ιστορικό Quad Studios της Νέας Υόρκης για το νέο της τραγούδι
Η Αναστασία στο στούντιο ηχογράφησης

Κλείσιμο
Πολύ σύντομα αναμένεται να κυκλοφορήσει το πρώτο επίσημο teaser του νέου τραγουδιού της Αναστασίας, ενώ τις επόμενες εβδομάδες θα πραγματοποιηθούν και τα γυρίσματα του video clip. 

Η Αναστασία στο ιστορικό Quad Studios της Νέας Υόρκης για το νέο της τραγούδι
Αναστασία - Ρουσσέτος Δημητρόγλου
Η Αναστασία στο ιστορικό Quad Studios της Νέας Υόρκης για το νέο της τραγούδι
Αναστασία - Ρουσσέτος Δημητρόγλου

Την ίδια περίοδο, η παρουσία της στη Νέα Υόρκη συνέπεσε με την εβδομάδα της Ελληνικής Παρέλασης. Η αγαπημένη τραγουδίστρια βρέθηκε μαζί με τον μάνατζέρ της Mike Stathakis σε εκδήλωση όπου οι απόδημοι Έλληνες χόρευαν το τραγούδι της «Για την Ελλάδα», σε μια στιγμή με ιδιαίτερη σημασία τόσο για το ίδιο το τραγούδι όσο και για την ίδια, καθώς δημιουργήθηκε με σκοπό να ταξιδέψει στον ελληνισμό σε όλο τον κόσμο.

Thema Insights

2.000 νέα δέντρα φυτεύτηκαν σε Χίο & Βόρεια Εύβοια από το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΒΙΚΟΣ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γης, οι δενδροφυτεύσεις σε Χίο και Βόρεια Εύβοια, που υλοποιούνται σε συνεργασία με τον περιβαλλοντικό οργανισμό we4all, αναδεικνύουν μια στρατηγική με συνέπεια και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης