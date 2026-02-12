Ο Νίκολας Κέιτζ ως άλλος Spider-Man σε noir σειρά, δείτε το τρέιλερ
Στο Spider-Noir ο ηθοποιός υποδύεται έναν ιδιωτικό ντετέκτιβ στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1930
Σε μία εναλλακτική εκδοχή του Spider-Μan πρωταγωνιστεί ο Νίκολας Κέιτζ. Πρόκειται για την τηλεοπτική μεταφορά του κόμικ «Spider-Noir», με το τρέιλερ να δίνεται στη δημοσιότητα την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου.
Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός υποδύεται τον Μπεν Ράιλι, έναν ηλικιωμένο ιδιωτικό ντετέκτιβ στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1930, ο οποίος αναγκάζεται να έρθει αντιμέτωπος με το παρελθόν του ως ο μοναδικός υπερήρωας της πόλης.
Το Prime Video ανακοίνωσε ότι η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαΐου, με όλα τα επεισόδια να διατίθενται ταυτόχρονα για προβολή. Η πλατφόρμα επιφυλάσσει και μια ιδιαίτερη παρουσίαση για το πρότζεκτ. Το «Spider-Noir» θα είναι διαθέσιμο σε δύο εκδοχές, σε «Authentic Black & White» και σε «True-Hue Full Color» (τα αρχικά κόμικς είχαν πιο μουντή και σχεδόν μονοχρωματική αισθητική, παρότι έγχρωμα).
Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Λαμόρν Μόρις, Λι Τζουν Λι, Κάρεν Ροντρίγκεζ, Άμπραχαμ Ποπούλα, Τζακ Χιούστον και Μπρένταν Γκλίσον.
Δείτε το τρέιλερ
