Γκιγιέρμο ντελ Τόρο: Δεν φοβάμαι την Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά τη «φυσική» βλακεία που είναι άφθονη
Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης εξέφρασε την άποψή του για την Τεχνητή Νοημοσύνη στη συνέντευξη Τύπου για τον «Frankenstein» στο Φεστιβάλ Βενετίας
Την άποψή του για την Τεχνητή Νοημοσύνη κλήθηκε να εκφράσει ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για τη νέα του ταινία «Frankenstein» που έκανε πρεμιέρα στο 82ο Φεστιβάλ Βενετίας το βράδυ του Σαββάτου 20 Αυγούστου, αποσπώντας ένα παρατεταμένο χειροκρότημα δεκατριών λεπτών. «Δεν φοβάμαι την Τεχνητή Νοημοσύνη. Φοβάμαι τη ''φυσική'' βλακεία, που είναι άφθονη», είπε χαρακτηριστικά ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης.
Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου, ο ντε Τόρο αναφέρθηκε στη δημιουργία του φιλμ και εξομολογήθηκε ότι υπήρξε εμμονικός με τον Φρανκενστάιν από την ηλικία των επτά ετών. «Ειλικρινά, ήταν κάτι παραπάνω από ένα όνειρο, ήταν για μένα μια θρησκεία από παιδί. Μεγάλωσα ως καθολικός, αλλά ποτέ δεν κατάλαβα πραγματικά τους αγίους. Όταν όμως είδα τον Μπόρις Καρλόφ (τον ηθοποιό που υποδύθηκε τον Φρανκεστάιν στην ομώνυμη ταινία του 1931) στη μεγάλη οθόνη, κατάλαβα πώς έμοιαζε ένας άγιος ή ένας μεσσίας», δήλωσε. «Περίμενα πάντα να γίνει η ταινία υπό τις σωστές συνθήκες, με την απαιτούμενη κλίμακα ώστε να είναι διαφορετική».
Στη συνέχεια, ο Μεξικανός δημιουργός τοποθετήθηκε σχετικά με τη διαμάχη κινηματογράφου και streaming, λέγοντας: «Η μάχη για το πώς θα αφηγούμαστε ιστορίες γίνεται σε δύο μέτωπα. Προφανώς, υπάρχει το μέγεθος της οθόνης, αλλά εξίσου σημαντικό είναι το μέγεθος των ιδεών. Το μέγεθος της φιλοδοξίας, η καλλιτεχνική ''πείνα'' που φέρνεις στο σινεμά. Το ερώτημα είναι: μπορούμε να ξανακερδίσουμε την κλίμακα; Μπορούμε να επαναφέρουμε το εύρος των ιδεών; Είναι ένας διάλογος, και μάλιστα πολύ ρευστός».
Όσον αφορά δε στο πώς τα «τέρατα» της ιστορίας συνδέονται με την εποχή μας, ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο είπε: «Ζούμε σε μια εποχή τρόμου και εκφοβισμού, σίγουρα. Όμως η απάντηση σε αυτό είναι η αγάπη».
Φωτογραφία: Shutterstock
Guillermo Del Toro Isn’t Afraid of AI But Fears “Natural Stupidity, Which is Much More Abundant” https://t.co/PpqQbV5pZP— The Hollywood Reporter (@THR) August 31, 2025
