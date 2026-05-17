Στην 5η θέση ο Άρης, προσπέρασε τον Λεβαδειακό - Η τελική βαθμολογία της Super League για τις θέσεις 5-8

Ο Αρης με τη νίκη του επί του Λεβαδειακού, πήρε στο φινάλε του πρωταθλήματος την 5η θέση, αφήνοντας το εξαιρετικό φέτος σύνολο του Νίκου Παπαδόπουλου στην 6η θέση, έστω και στην ισοβαθμία. Στην 7η θέση ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του ο Κυπελλούχος ΟΦΗ και 8ος ο Βόλος.Άρης-Λεβαδειακός 3-0ΟΦΗ-Βόλος 3-15. Αρης 316. Λεβαδειακός 317.ΟΦΗ 238. Βόλος 17