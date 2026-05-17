ΟΦΗ - Βόλος 3-1: Φινάλε με «τριάρα» για τους Κυπελλούχους Ελλάδας, δείτε τα γκολ

Νικηφόρα έκλεισε η σεζόν για τον ΟΦΗ, που εξελίχθηκε ως ιστορική με την κατάκτηση του Κυπέλλου απέναντι στον ΠΑΟΚ.Επιβλήθηκε 3-1 εντός έδρας του Βόλου με γκολ των Φούντα, Νέϊρα και Σενγκέλια (με φανταστικό του σουτ).Η αρχική διάταξη του γηπεδούχου ΟΦΗ: Κατσίκας γκολκίπερ, άμυνα με Κρίζμανιτς, Πούγγουρα και Κωστούλα, άκρα με Αθανασίου και Σενγκέλια, εσωτερικοί χαφ οι Ανδρούτσος και Αποστολάκης και τριάδα μπροστά με Νέϊρα, Φούντα και Σαλσέδο.Ο Βόλος σε 4-2-3-1: γκολκίπερ ο Παπαθανασίου, άμυνα με Λυκουρίνο, Γρόσδη, Μύγα και Αμπάντα, κέντρο με Μαρτίνες και Κόμπα, δεκάρι ο Χουάνπι, άκρα με Λάμπρου και Γκονζάλες και φορ ο Ουρτάδο.Από το προσωρινό 1-2 στο 2-1 υπέρ του ΟΦΗ το α' μέροςΟ ΟΦΗ ήταν η ομάδα που έβαλε πρώτο γκολ στον αγώνα. Μόλις στο πρώτο λεπτό μετά από κόρνερ έγινε το 1-0 μετά από εξαιρετικό σουτ του Φούντα. Στο 4' ο Κάτσικας είχε πολύ καλή επέμβαση σε σουτ του Λάμπρου.