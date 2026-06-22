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Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της FED, Άλαν Γκρίνσπαν
Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της FED, Άλαν Γκρίνσπαν
O επιφανής οικονομολόγος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 100 ετών
Πέθανε ο Άλαν Γκρίνσπαν, πρώην πρόεδρος της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Federal Reserve) σε ηλικία 100 ετών, όπως μετέδωσε σήμερα το δίκτυο NBC News.
Ο Άλαν Γκρίνσπαν, ο επιφανής οικονομολόγος που καθοδήγησε τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των πέντε θητειών του ως προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ υπό τέσσερις προέδρους, απεβίωσε τη Δευτέρα, όπως ανακοίνωσε η σύζυγός του σε δήλωση.
Ο Γκρίνσπαν συνέβαλε στον καθορισμό του σύγχρονου αμερικανικού καπιταλισμού από τα τελευταία χρόνια της εποχής του Ψυχρού Πολέμου έως τις απαρχές της ψηφιακής εποχής. Διετέλεσε πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) κατά τη διάρκεια μιας από τις μακροβιότερες περιόδους οικονομικής επέκτασης στην ιστορία των ΗΠΑ, μιας οικονομικής άνθησης που διήρκεσε από το 1991 έως το 2001.
Ωστόσο, του αποδόθηκαν επίσης ευθύνες για αποφάσεις που, σύμφωνα με τους επικριτές του, δημιούργησαν τις συνθήκες για την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-08.
«Ο Άλαν απεβίωσε στο σπίτι μας σήμερα το πρωί σε ηλικία 100 ετών από επιπλοκές της νόσου του Πάρκινσον», ανέφερε η σύζυγός του, Μίτσελ σε δήλωσή της. «Ήταν ένας γίγαντας που συνέβαλε στη διαμόρφωση της αμερικανικής οικονομίας για δεκαετίες υπό προέδρους και των δύο κομμάτων, αλλά ήταν πάντα ειλικρινής στην αναγνώριση των λαθών του», πρόσθεσε.
Ο Γκρίνσπαν διορίστηκε στην προεδρία της Fed το 1987 από τον πρόεδρο Ρόναλντ Ρέιγκαν και κράτησε τη θέση αυτή έως το 2006. Η θητεία του ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη –τέσσερις μήνες μικρότερη από αυτή του Γουίλιαμ Μακ Τσέσνι Μάρτιν, που προήδρευσε της κεντρικής τράπεζας από το 1951 έως το 1970. Ως πρόεδρος της Fed -μια θέση που έχει χαρακτηριστεί η δεύτερη σημαντικότερη μετά την προεδρία- προήδρευσε κατά την μεγαλύτερη περίοδο οικονομικής ανάπτυξης στις ΗΠΑ σε μία γενιά.
Ο άνθρωπος που μετέτρεψε τις αινιγματικές δηλώσεις σε μέσο νομισματικής επιρροής κατάφερε να εμπνεύσει εμπιστοσύνη στις χρηματοπιστωτικές αγορές και συνεργαστεί το ίδιο καλά με Ρεπουμπλικάνους όσο και Δημοκρατικούς προέδρους.
Ακολουθούν μερικά γεγονότα για τον Γκρίνσπαν:
- Θαυμαστής του Αμερικανού κλαρινετίστα Μπένι Γκούντμαν, ο Γκρίνσπαν πριν ασχοληθεί με τα οικονομικά σπούδασε κλαρινέτο για δύο χρόνια στο Juilliard School της Νέας Υόρκης και έπαιζα σαξόφωνο σε μπάντα.
- Με την Αντρέα Μίτσελ ήταν ζευγάρι για 12 χρόνια πριν παντρευτούν το 1997.
- Ήταν γνωστός για τα υπονοούμενα που χρησιμοποιούσε και κάποτε δήλωσε «Νομίζω θα πρέπει να σας προειδοποιήσω, εάν αποδειχθεί ότι είμαι ιδιαίτερα ξεκάθαρος, τότε μάλλον παρανοήσατε τι είπα».
- Η μπανιέρα του ήταν σαν το δεύτερό του γραφείο. Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι στη διάρκεια του πρωινού του μπάνιου, που κάποιες φορές διαρκούσε δύο ώρες, ήταν που είχε τις καλύτερες ιδέες του, ενώ χρησιμοποιούσε τον χρόνο που πέρναγε στη μπανιέρα για να διαβάσει μελέτες και να γράφει λόγους.
- Μετά την αποχώρησή του από τη Federal Reserve, η Penguin Press πλήρωσε 8,5 εκατ. δολάρια για τα απομνημονεύματά του, που τότε ήταν η δεύτερη υψηλότερη προκαταβολή που είχε καταβληθεί για μη λογοτεχνικό βιβλίο.
- Κατά την τελευταία του χρονιά στη Fed, ο Γκρίνσπαν λάμβανε μισθό περίπου 180.000 δολαρίων.
Ο Άλαν Γκρίνσπαν, ο επιφανής οικονομολόγος που καθοδήγησε τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των πέντε θητειών του ως προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ υπό τέσσερις προέδρους, απεβίωσε τη Δευτέρα, όπως ανακοίνωσε η σύζυγός του σε δήλωση.
Ο Γκρίνσπαν συνέβαλε στον καθορισμό του σύγχρονου αμερικανικού καπιταλισμού από τα τελευταία χρόνια της εποχής του Ψυχρού Πολέμου έως τις απαρχές της ψηφιακής εποχής. Διετέλεσε πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) κατά τη διάρκεια μιας από τις μακροβιότερες περιόδους οικονομικής επέκτασης στην ιστορία των ΗΠΑ, μιας οικονομικής άνθησης που διήρκεσε από το 1991 έως το 2001.
Ωστόσο, του αποδόθηκαν επίσης ευθύνες για αποφάσεις που, σύμφωνα με τους επικριτές του, δημιούργησαν τις συνθήκες για την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-08.
«Ο Άλαν απεβίωσε στο σπίτι μας σήμερα το πρωί σε ηλικία 100 ετών από επιπλοκές της νόσου του Πάρκινσον», ανέφερε η σύζυγός του, Μίτσελ σε δήλωσή της. «Ήταν ένας γίγαντας που συνέβαλε στη διαμόρφωση της αμερικανικής οικονομίας για δεκαετίες υπό προέδρους και των δύο κομμάτων, αλλά ήταν πάντα ειλικρινής στην αναγνώριση των λαθών του», πρόσθεσε.
Ο Γκρίνσπαν διορίστηκε στην προεδρία της Fed το 1987 από τον πρόεδρο Ρόναλντ Ρέιγκαν και κράτησε τη θέση αυτή έως το 2006. Η θητεία του ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη –τέσσερις μήνες μικρότερη από αυτή του Γουίλιαμ Μακ Τσέσνι Μάρτιν, που προήδρευσε της κεντρικής τράπεζας από το 1951 έως το 1970. Ως πρόεδρος της Fed -μια θέση που έχει χαρακτηριστεί η δεύτερη σημαντικότερη μετά την προεδρία- προήδρευσε κατά την μεγαλύτερη περίοδο οικονομικής ανάπτυξης στις ΗΠΑ σε μία γενιά.
Ο άνθρωπος που μετέτρεψε τις αινιγματικές δηλώσεις σε μέσο νομισματικής επιρροής κατάφερε να εμπνεύσει εμπιστοσύνη στις χρηματοπιστωτικές αγορές και συνεργαστεί το ίδιο καλά με Ρεπουμπλικάνους όσο και Δημοκρατικούς προέδρους.
Ακολουθούν μερικά γεγονότα για τον Γκρίνσπαν:
- Θαυμαστής του Αμερικανού κλαρινετίστα Μπένι Γκούντμαν, ο Γκρίνσπαν πριν ασχοληθεί με τα οικονομικά σπούδασε κλαρινέτο για δύο χρόνια στο Juilliard School της Νέας Υόρκης και έπαιζα σαξόφωνο σε μπάντα.
- Με την Αντρέα Μίτσελ ήταν ζευγάρι για 12 χρόνια πριν παντρευτούν το 1997.
- Ήταν γνωστός για τα υπονοούμενα που χρησιμοποιούσε και κάποτε δήλωσε «Νομίζω θα πρέπει να σας προειδοποιήσω, εάν αποδειχθεί ότι είμαι ιδιαίτερα ξεκάθαρος, τότε μάλλον παρανοήσατε τι είπα».
- Η μπανιέρα του ήταν σαν το δεύτερό του γραφείο. Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι στη διάρκεια του πρωινού του μπάνιου, που κάποιες φορές διαρκούσε δύο ώρες, ήταν που είχε τις καλύτερες ιδέες του, ενώ χρησιμοποιούσε τον χρόνο που πέρναγε στη μπανιέρα για να διαβάσει μελέτες και να γράφει λόγους.
- Μετά την αποχώρησή του από τη Federal Reserve, η Penguin Press πλήρωσε 8,5 εκατ. δολάρια για τα απομνημονεύματά του, που τότε ήταν η δεύτερη υψηλότερη προκαταβολή που είχε καταβληθεί για μη λογοτεχνικό βιβλίο.
- Κατά την τελευταία του χρονιά στη Fed, ο Γκρίνσπαν λάμβανε μισθό περίπου 180.000 δολαρίων.
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