Βανς: Θέσαμε τα θεμέλια για μια τελική συμφωνία με το Ιράν
Βανς: Θέσαμε τα θεμέλια για μια τελική συμφωνία με το Ιράν
Ανακοίνωσε επίσης ότι επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας αναμένεται να επιστρέψουν στο Ιράν, προκειμένου να επαληθεύσουν την εφαρμογή των όρων της προκαταρκτικής συμφωνίας
Θετικά αποτίμησε ο Τζέι Ντι Βανς, τον τελευταίο γύρο συνομιλιών με το Ιράν στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας, κάνοντας λόγο για ουσιαστική πρόοδο και εκφράζοντας αισιοδοξία ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πιο κοντά σε μια οριστική συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.
Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια των συζητήσεων η ιρανική αντιπροσωπεία απείλησε να αποχωρήσει από τη διαδικασία ή, όπως ανέφερε, υπήρξαν σχετικές απειλές μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
«Δεν αποχώρησαν και η τεχνική τους ομάδα παραμένει στο Μπούργκενστοκ, συνεργαζόμενη με τη δική μας τεχνική ομάδα», δήλωσε ο Βανς, επισημαίνοντας ότι παρά τις εντάσεις, οι συνομιλίες δεν διακόπηκαν.
Αναφερόμενος στις δημόσιες αντιπαραθέσεις που προηγήθηκαν των επαφών, σημείωσε ότι η αμερικανική πλευρά κατέστησε σαφές προς τους Ιρανούς πως όταν επιλέγουν να ανταλλάσσουν αιχμηρές δηλώσεις, δεν μπορούν να περιμένουν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα παραμείνει σιωπηλός ή δεν θα απαντήσει.
Ο Βανς παραδέχθηκε ότι υπήρξαν στιγμές έντασης και αμοιβαίων προειδοποιήσεων, ωστόσο υπογράμμισε πως το σημαντικότερο είναι ότι οι συνομιλίες συνεχίστηκαν και κατέληξαν σε ουσιαστική πρόοδο.
Ανακοίνωσε επίσης ότι επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) αναμένεται να επιστρέψουν στο Ιράν, προκειμένου να επαληθεύσουν την εφαρμογή των όρων της προκαταρκτικής συμφωνίας.
Όπως ανέφερε, η αμερικανική κυβέρνηση επιδιώκει την επίτευξη μιας μόνιμης και συνολικής διευθέτησης του ζητήματος, αλλά εκτίμησε ότι η πρόοδος που έχει ήδη σημειωθεί δικαιολογεί αισιοδοξία για τα επόμενα βήματα.
Ο Βανς αποκάλυψε ακόμη ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά με επιθεωρητές των Ηνωμένων Εθνών στις 2 τα ξημερώματα προκειμένου να τους ενημερώσει για τις εξελίξεις, χωρίς όμως να καταφέρει να μιλήσει μαζί τους.
«Όπως είναι λογικό, δεν απαντούν πολλοί άνθρωποι στο τηλέφωνο στις δύο το πρωί», σχολίασε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι σχετικές επαφές με τους επιθεωρητές και τον ΔΟΑΕ αναμένεται να πραγματοποιηθούν εντός της εβδομάδας ή ακόμη και μέσα στην ημέρα.
Κατά τις δηλώσεις του, ο Βανς αναφέρθηκε και στο ζήτημα των δεσμευμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό, τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός που θα διασφαλίζει ότι τυχόν αποδεσμευμένα κεφάλαια θα αξιοποιούνται προς όφελος του ιρανικού λαού και όχι για τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων.
Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Τζάρεντ Κούσνερ πρότεινε μια λύση σε συνεργασία με το Κατάρ, βάσει της οποίας οποιαδήποτε αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων θα υπόκειται σε έγκριση τόσο των ΗΠΑ όσο και του Κατάρ.
Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια των συζητήσεων η ιρανική αντιπροσωπεία απείλησε να αποχωρήσει από τη διαδικασία ή, όπως ανέφερε, υπήρξαν σχετικές απειλές μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
«Δεν αποχώρησαν και η τεχνική τους ομάδα παραμένει στο Μπούργκενστοκ, συνεργαζόμενη με τη δική μας τεχνική ομάδα», δήλωσε ο Βανς, επισημαίνοντας ότι παρά τις εντάσεις, οι συνομιλίες δεν διακόπηκαν.
Αναφερόμενος στις δημόσιες αντιπαραθέσεις που προηγήθηκαν των επαφών, σημείωσε ότι η αμερικανική πλευρά κατέστησε σαφές προς τους Ιρανούς πως όταν επιλέγουν να ανταλλάσσουν αιχμηρές δηλώσεις, δεν μπορούν να περιμένουν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα παραμείνει σιωπηλός ή δεν θα απαντήσει.
Ο Βανς παραδέχθηκε ότι υπήρξαν στιγμές έντασης και αμοιβαίων προειδοποιήσεων, ωστόσο υπογράμμισε πως το σημαντικότερο είναι ότι οι συνομιλίες συνεχίστηκαν και κατέληξαν σε ουσιαστική πρόοδο.
Ανακοίνωσε επίσης ότι επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) αναμένεται να επιστρέψουν στο Ιράν, προκειμένου να επαληθεύσουν την εφαρμογή των όρων της προκαταρκτικής συμφωνίας.
Επιστρέφουν οι επιθεωρητές του ΔΟΑΕ
Όπως ανέφερε, η αμερικανική κυβέρνηση επιδιώκει την επίτευξη μιας μόνιμης και συνολικής διευθέτησης του ζητήματος, αλλά εκτίμησε ότι η πρόοδος που έχει ήδη σημειωθεί δικαιολογεί αισιοδοξία για τα επόμενα βήματα.
Ο Βανς αποκάλυψε ακόμη ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά με επιθεωρητές των Ηνωμένων Εθνών στις 2 τα ξημερώματα προκειμένου να τους ενημερώσει για τις εξελίξεις, χωρίς όμως να καταφέρει να μιλήσει μαζί τους.
«Όπως είναι λογικό, δεν απαντούν πολλοί άνθρωποι στο τηλέφωνο στις δύο το πρωί», σχολίασε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι σχετικές επαφές με τους επιθεωρητές και τον ΔΟΑΕ αναμένεται να πραγματοποιηθούν εντός της εβδομάδας ή ακόμη και μέσα στην ημέρα.
Κατά τις δηλώσεις του, ο Βανς αναφέρθηκε και στο ζήτημα των δεσμευμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό, τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός που θα διασφαλίζει ότι τυχόν αποδεσμευμένα κεφάλαια θα αξιοποιούνται προς όφελος του ιρανικού λαού και όχι για τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων.
Στο επίκεντρο και τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια
Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Τζάρεντ Κούσνερ πρότεινε μια λύση σε συνεργασία με το Κατάρ, βάσει της οποίας οποιαδήποτε αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων θα υπόκειται σε έγκριση τόσο των ΗΠΑ όσο και του Κατάρ.
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