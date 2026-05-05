Μπλέικ Λάιβλι: Με πολύχρωμο φόρεμα και τεράστια ουρά στο Met Gala λίγες ώρες μετά τον συμβιβασμό με τον Τζάστιν Μπαλντόνι
Η ηθοποιός πόζαρε στο κόκκινο χαλί στη Νέα Υόρκη, την ίδια ημέρα που ανακοινώθηκε η λήξη της δικαστικής διαμάχης για την ταινία «It Ends With Us»
Μια εντυπωσιακή εμφάνιση με πολύχρωμο φόρεμα, που κατέληγε σε ουρά μέτρων, έκανε η Μπλέικ Λάιβλι στο Met Gala 2026, λίγες ώρες μετά τον εξωδικαστικό συμβιβασμό με τον Τζάστιν Μπαλντόνι.
Η ηθοποιός πόζαρε τη Δευτέρα 4 Μαΐου στο κόκκινο χαλί, στη Νέα Υόρκη, την ίδια ημέρα που ανακοινώθηκε η διευθέτηση της πολύκροτης νομικής της διαμάχης με τον Μπαλντόνι, προσελκύοντας τα βλέμματα των παρευρισκομένων για αρκετούς λόγους.
Η Λάιβλι έδειχνε σε ιδιαίτερα καλή διάθεση, επιλέγοντας μια δημιουργία του οίκου Versace από το 2006, εμπνευσμένη, σύμφωνα με τη Vogue, «από μια ανατολή και ένα ηλιοβασίλεμα και την υδατογραφία». Η ηθοποιός συνδύασε το πολύχρωμο φόρεμα με τσάντα Judith Leiber, διακοσμημένη με σχέδια που δημιούργησαν τα τέσσερα παιδιά της με τον Ράιαν Ρέινολντς, καθώς και κοσμήματα της Lorraine Schwartz, μεταξύ των οποίων σκουλαρίκια με ροζ ζαφείρια, δαχτυλίδι 30 καρατίων με κίτρινο διαμάντι και δαχτυλίδι 10 καρατίων με ροζ ζαφείρι.
Η παρουσία της στην κορυφαία εκδήλωση για τη μόδα συνέπεσε χρονικά με την ανακοίνωση του εξωδικαστικού συμβιβασμού ανάμεσα στην ίδια και τον Μπαλντόνι, σχετικά με τη διαμάχη τους για την ταινία «It Ends With Us».
Σε κοινή δήλωση των δύο πλευρών αναφέρεται: «Το τελικό αποτέλεσμα, η ταινία “It Ends With Us”, αποτελεί πηγή υπερηφάνειας για όλους εμάς που εργαστήκαμε για να την υλοποιήσουμε». Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται: «Η ευαισθητοποίηση και η ουσιαστική επίδραση στη ζωή των επιζώντων ενδοοικογενειακής βίας, και όλων των επιζώντων, είναι ένας στόχος που στηρίζουμε». Παράλληλα, σημειώνεται ότι στη διαδικασία που προηγήθηκε: «Αναγνωρίζουμε ότι η διαδικασία παρουσίασε προκλήσεις και αναγνωρίζουμε ότι οι ανησυχίες που έθεσε η κυρία Λάιβλι άξιζαν να ακουστούν».
Οι δύο πλευρές κατέληξαν τονίζοντας: «Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι σε χώρους εργασίας απαλλαγμένους από ανάρμοστες συμπεριφορές και μη παραγωγικά περιβάλλοντα» και εκφράζοντας την ελπίδα «ότι αυτό θα φέρει οριστικό κλείσιμο και θα επιτρέψει σε όλους τους εμπλεκόμενους να προχωρήσουν με εποικοδομητικό τρόπο και με ηρεμία, συμπεριλαμβανομένου ενός σεβαστικού περιβάλλοντος και στο διαδίκτυο».
Υπενθυμίζεται, ότι πριν από τον συμβιβασμό, οι δύο πλευρές επρόκειτο να βρεθούν στο δικαστήριο στις 18 Μαΐου, μετά την αγωγή που είχε καταθέσει η Λάιβλι τον Δεκέμβριο του 2024, κατηγορώντας τον Μπαλντόνι για σεξουαλική παρενόχληση και αντίποινα, κατηγορίες που εκείνος είχε αρνηθεί.
Η ηθοποιός είχε υποστηρίξει ότι υπέστη απώλεια εσόδων ύψους περίπου 161 εκατομμυρίων δολαρίων, κάνοντας λόγο για εκστρατεία δυσφήμισης σε βάρος της, ενώ από την πλευρά του ο συνάδελφός της είχε καταθέσει ανταγωγή ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία απορρίφθηκε τον Ιούνιο του 2025. Σε μεταγενέστερη εξέλιξη, δικαστής απέρριψε 10 από τις 13 κατηγορίες της Λάιβλι, μεταξύ αυτών και εκείνες περί σεξουαλικής παρενόχλησης, συνωμοσίας και δυσφήμισης, διατηρώντας ωστόσο άλλες κατηγορίες, όπως παραβίαση σύμβασης και αντίποινα.
