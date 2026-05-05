Το «Καταζητείται» της Νατάσας Θεοδωρίδου ακούστηκε σε ξένη σειρά: Έχουμε γίνει διεθνείς, είπε η τραγουδίστρια
GALA
Νατάσα Θεοδωρίδου Τραγούδι Σειρά

Το «Καταζητείται» της Νατάσας Θεοδωρίδου ακούστηκε σε ξένη σειρά: Έχουμε γίνει διεθνείς, είπε η τραγουδίστρια

Το τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2001 ακούστηκε στη σειρά «Φίλοι και Γείτονες» και η τραγουδίστρια έδειξε την αντίδρασή της μέσα από βίντεο στο Instagram

Το «Καταζητείται» της Νατάσας Θεοδωρίδου ακούστηκε σε ξένη σειρά: Έχουμε γίνει διεθνείς, είπε η τραγουδίστρια
Ιωάννα Μαρίνου
4 ΣΧΟΛΙΑ
Σε ξένη σειρά ακούστηκε το «Καταζητείται» της Νατάσας Θεοδωρίδου, με την τραγουδίστρια να δηλώνει πως πλέον έχει γίνει διεθνής.

Όπως αποκάλυψε η ίδια σε βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Κυριακή 5 Μαΐου ενώ βρισκόταν στο αεροπλάνο, πολλοί θαυμαστές της της έστειλαν μηνύματα για να δει το απόσπασμα από το σίριαλ «Φίλοι και Γείτονες» και όταν κατάλαβε περί τίνος πρόκειται, δεν μπορούσε να περιγράψει τη χαρά της.

«Παιδιά έχουμε γίνει διεθνείς», ακούγεται να λέει στο βίντεο η Νατάσα Θεοδωρίδου, στέλνοντας ένα φιλί στην κάμερα, ενώ στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Ξυπνάς Κυριακή πρωί. Ανοίγεις inbox και βλέπεις tags και stories. Το “Καταζητείται” να παίζει στο τελευταίο επεισόδιο της δημοφιλούς σειράς “Φίλοι και Γείτονες” στο Apple TV. Ξαφνικά, ακούς κάτι δικό σου. Κάπως έτσι γράφονται οι πιο ωραίες στιγμές».

Δείτε το βίντεο


Το απόσπασμα της σειράς «Φίλοι και Γείτονες» που ακούγεται το τραγούδι της Νατάσας Θεοδωρίδου

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Apple TV (@appletv)

Ιωάννα Μαρίνου
4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Στα μακαρόνια, η αργή ξήρανση κάνει τη διαφορά!

Στα μακαρόνια, η αργή ξήρανση κάνει τη διαφορά!

Είναι η μέθοδος που διατηρεί ανέπαφο το φυσικό άρωμα και την αυθεντική γεύση του σκληρού σιταριού, «κλειδώνοντας» τις βιταμίνες, τις πολύτιμες πρωτεΐνες του και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης