Η Ντόλι Πάρτον ακυρώνει την περιοδεία της στο Λας Βέγκας: Όλα είναι θεραπεύσιμα, αλλά συνεχίζω την ανάρρωση
Η Ντόλι Πάρτον ακυρώνει την περιοδεία της στο Λας Βέγκας: Όλα είναι θεραπεύσιμα, αλλά συνεχίζω την ανάρρωση
Η 80χρονη τραγουδίστρια μίλησε για την κατάσταση της υγείας της, την απώλεια του συζύγου της και την απόφαση να αναβάλει τις εμφανίσεις της
Την περιοδεία της στο Λας Βέγκας ακύρωσε η Ντόλι Πάρτον, τονίζοντας σχετικά με την κατάσταση της υγείας της, ότι υποβάλλεται σε θεραπείες και πως βρίσκεται σε στάδιο ανάρρωσης.
Η 80χρονη θρύλος της country ανακοίνωσε ότι δεν θα πραγματοποιήσει την προγραμματισμένη σειρά εμφανίσεών της, εξηγώντας πως παρότι η υγεία της παρουσιάζει βελτίωση, δεν είναι ακόμη έτοιμη να επιστρέψει στη σκηνή.
Η Πάρτον δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram, στο οποίο αναφέρθηκε τόσο στην κατάσταση της υγείας της όσο και στην απώλεια του συζύγου της, Καρλ Τόμας Ντιν, τον Μάρτιο του 2025. «Σας ευχαριστώ που με στηρίζετε και μου δείχνετε τόση αγάπη και υποστήριξη τον τελευταίο χρόνο. Πρέπει ακόμη να αναρρώσω, αλλά είμαι σε καλό δρόμο! Τα λέμε σύντομα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.
Στο βίντεο, η τραγουδίστρια ανέφερε ότι ακολουθεί θεραπείες και φαρμακευτική αγωγή, οι οποίες όμως την επηρεάζουν προσωρινά: «Λοιπόν, γεια σας, είμαι εδώ για να σας δώσω μια ενημέρωση για μερικά πράγματα σχετικά με τη ζωή μου. Πρώτα, σχετικά με την υγεία μου, έχω κάποια καλά νέα και κάποια όχι τόσο καλά. Τα καλά νέα είναι ότι ανταποκρίνομαι πολύ καλά στα φάρμακα και στις θεραπείες και βελτιώνομαι κάθε μέρα. Τα κακά νέα είναι ότι θα χρειαστεί λίγο χρόνο μέχρι να είμαι σε επίπεδο εμφάνισης στη σκηνή, γιατί κάποια από τα φάρμακα και τις θεραπείες μου προκαλούν ζαλάδα».
Δείτε το βίντεο
Συνεχίζοντας με χιουμοριστική διάθεση, πρόσθεσε: «Και δεν μπορώ να είμαι ζαλισμένη κουβαλώντας μπάντζο, κιθάρες και όλα αυτά με τα τακούνια πέντε, γιατί ξέρετε ότι θα τα φοράω. Εκτός από όλα αυτά τα βαριά στρας, τα μακριά μαλλιά και την έντονή μου προσωπικότητα. Αυτό θα ζάλιζε τον καθένα». Αναφερόμενη στα προβλήματα υγείας της, είπε επίσης: «Σας έχω πει ότι πάντα είχα πρόβλημα με τις πέτρες στα νεφρά. Παίρνουν περισσότερες πέτρες από εμένα κάθε χρόνο απ’ ό,τι στο λατομείο στο Ρόκγουντ του Τενεσί. Αλλά σοβαρά τώρα, το ανοσοποιητικό και το πεπτικό μου σύστημα έχουν απορρυθμιστεί τα τελευταία χρόνια και δουλεύουν σκληρά για να δυναμώσουν ξανά».
Παράλληλα, η Ντόλι Πάρτον τόνισε ότι παραμένει ενεργή σε άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες, όπως η παραγωγή βίντεο, οι ηχογραφήσεις και η λειτουργία του Dollywood, ενώ εργάζεται και πάνω σε νέο μιούζικαλ που θα ανέβει στο Μπρόντγουεϊ.
Η καλλιτέχνιδα αναφέρθηκε και στην απώλεια του συζύγου της, λέγοντας ότι η περίοδος του πρώτου χρόνου χωρίς εκείνον ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, ειδικά σε σημαντικές ημερομηνίες για την προσωπική τους ζωή. «Θα τον αγαπώ πάντα και θα μου λείπει πάντα, αλλά θα εκπλαγείτε από το πόσα σήμαιναν η αγάπη και το ενδιαφέρον σας για μένα αυτή την περίοδο», είπε χαρακτηριστικά. Κλείνοντας το μήνυμά της, ευχαρίστησε τους θαυμαστές της για τη στήριξη, δηλώνοντας: «Σας αγαπώ πάντα».
Η 80χρονη θρύλος της country ανακοίνωσε ότι δεν θα πραγματοποιήσει την προγραμματισμένη σειρά εμφανίσεών της, εξηγώντας πως παρότι η υγεία της παρουσιάζει βελτίωση, δεν είναι ακόμη έτοιμη να επιστρέψει στη σκηνή.
Η Πάρτον δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram, στο οποίο αναφέρθηκε τόσο στην κατάσταση της υγείας της όσο και στην απώλεια του συζύγου της, Καρλ Τόμας Ντιν, τον Μάρτιο του 2025. «Σας ευχαριστώ που με στηρίζετε και μου δείχνετε τόση αγάπη και υποστήριξη τον τελευταίο χρόνο. Πρέπει ακόμη να αναρρώσω, αλλά είμαι σε καλό δρόμο! Τα λέμε σύντομα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.
Στο βίντεο, η τραγουδίστρια ανέφερε ότι ακολουθεί θεραπείες και φαρμακευτική αγωγή, οι οποίες όμως την επηρεάζουν προσωρινά: «Λοιπόν, γεια σας, είμαι εδώ για να σας δώσω μια ενημέρωση για μερικά πράγματα σχετικά με τη ζωή μου. Πρώτα, σχετικά με την υγεία μου, έχω κάποια καλά νέα και κάποια όχι τόσο καλά. Τα καλά νέα είναι ότι ανταποκρίνομαι πολύ καλά στα φάρμακα και στις θεραπείες και βελτιώνομαι κάθε μέρα. Τα κακά νέα είναι ότι θα χρειαστεί λίγο χρόνο μέχρι να είμαι σε επίπεδο εμφάνισης στη σκηνή, γιατί κάποια από τα φάρμακα και τις θεραπείες μου προκαλούν ζαλάδα».
Δείτε το βίντεο
Συνεχίζοντας με χιουμοριστική διάθεση, πρόσθεσε: «Και δεν μπορώ να είμαι ζαλισμένη κουβαλώντας μπάντζο, κιθάρες και όλα αυτά με τα τακούνια πέντε, γιατί ξέρετε ότι θα τα φοράω. Εκτός από όλα αυτά τα βαριά στρας, τα μακριά μαλλιά και την έντονή μου προσωπικότητα. Αυτό θα ζάλιζε τον καθένα». Αναφερόμενη στα προβλήματα υγείας της, είπε επίσης: «Σας έχω πει ότι πάντα είχα πρόβλημα με τις πέτρες στα νεφρά. Παίρνουν περισσότερες πέτρες από εμένα κάθε χρόνο απ’ ό,τι στο λατομείο στο Ρόκγουντ του Τενεσί. Αλλά σοβαρά τώρα, το ανοσοποιητικό και το πεπτικό μου σύστημα έχουν απορρυθμιστεί τα τελευταία χρόνια και δουλεύουν σκληρά για να δυναμώσουν ξανά».
Παράλληλα, η Ντόλι Πάρτον τόνισε ότι παραμένει ενεργή σε άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες, όπως η παραγωγή βίντεο, οι ηχογραφήσεις και η λειτουργία του Dollywood, ενώ εργάζεται και πάνω σε νέο μιούζικαλ που θα ανέβει στο Μπρόντγουεϊ.
Η καλλιτέχνιδα αναφέρθηκε και στην απώλεια του συζύγου της, λέγοντας ότι η περίοδος του πρώτου χρόνου χωρίς εκείνον ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, ειδικά σε σημαντικές ημερομηνίες για την προσωπική τους ζωή. «Θα τον αγαπώ πάντα και θα μου λείπει πάντα, αλλά θα εκπλαγείτε από το πόσα σήμαιναν η αγάπη και το ενδιαφέρον σας για μένα αυτή την περίοδο», είπε χαρακτηριστικά. Κλείνοντας το μήνυμά της, ευχαρίστησε τους θαυμαστές της για τη στήριξη, δηλώνοντας: «Σας αγαπώ πάντα».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα