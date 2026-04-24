Θάνος Μπίρκος: Μέσα από την απώλεια του πατέρα μου ωρίμασα, ό,τι ψήγματα εφηβείας είχα μέσα μου έφυγαν





Όταν ρωτήθηκε αν ήταν πάντα τόσο αισιόδοξος, απάντησε: «Προσπαθώ να είμαι αισιόδοξος. Δεν μου φταίει σε τίποτα ο τηλεθεατής να βγω εδώ πρωί πρωί και να αρχίσω να κλαίω, για παράδειγμα. Εγώ αν ήμουν σπίτι και έβλεπα κάποιον πρωί πρωί να βγαίνει και να κλαίει, θα άλλαζα κανάλι. Αν δεν υπήρχε κάποιος λόγος που να αφορά την κοινωνία εννοώ. Μπορεί να είναι εγωιστικό αυτό που λέω, αλλά είναι ο μηχανισμός μου».

Ό,τι ψήγματα έφηβείας μπορεί να είχε μέσα του ο Θάνος Μπίρκος , έφυγαν μετά την απώλεια του πατέρα του, καθώς ωρίμασε, όπως εξομολογήθηκε.Ο ηθοποιός ανέφερε πως ο πατέρας του έφυγε από ζωή το 2020, σε ηλικία 65 ετών. Όπως εξήγησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Παρασκευή 24 Απριλίου, επειδή τότε έπαιζε στο θέατρο, έβρισκε μία διαφυγή μέσα από αυτό για κάποιες ώρες: «Γυρνάς τον διακόπτη για 2 ώρες. Μαζεύεις όλη τη δύναμη. Όταν χρειάζεται να βγεις από τη σκηνή είναι σαν να πέφτεις λιγάκι και μετά χαμόγελο, ρόλος... Στηρίζομαι πάρα πολύ στον ρόλο, στο τι θα έκανε ο ρόλος, για να μπορέσω να φύγω και να ξεκολλήσω από εμένα, γιατί αλλιώς θα πάω σπίτι. Εκεί τα ντουβάρια δεν γίνονται απλώς πιο στενά, αλλά προσπαθείς να τα γκρεμίσεις για να πας να βρεις τον άνθρωπο που έχασες», είπε.Ο Θάνος Μπίρκος τόνισε πως η συνθήκη που αντιμετώπισε τον έκανε να πατήσει στα πόδια του με έναν διαφορετικό τρόπο: «Το μόνο σίγουρο είναι ότι μέσα από αυτή την απώλεια ωρίμασα. Αν είχα κάποια ψήγματα εφηβείας μέσα μου, έφυγαν, τους είπα “γειά”. Ένιωσα ότι είμαι πλέον ώριμος άντρας να πατήσω στα πόδια μου, να διεκδικήσω, να ρισκάρω και όλα αυτά με χαμόγελο γιατί δεν έχει παραπέρα», ανέφερε.