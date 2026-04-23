Eurovision: Το πάρτι για την ελληνική αποστολή λίγο πριν ταξιδέψει στη Βιέννη, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Eurovision: Το πάρτι για την ελληνική αποστολή λίγο πριν ταξιδέψει στη Βιέννη, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ο Ακύλας, η Παρθένα Χοροζίδου και τα υπόλοιπα μέλη διασκέδασαν και πόζαραν στους φωτογράφους

Eurovision: Το πάρτι για την ελληνική αποστολή λίγο πριν ταξιδέψει στη Βιέννη, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Βίντεο - Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
16 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα πάρτι οργανώθηκε για την ελληνική αποστολή, πριν αυτή ταξιδέψει στη Βιέννη για τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Ο Ακύλας που θα ανέβει στη σκηνή με το «Ferto», η Παρθένα Χοροζίδου που είναι ένα από τα τέσσερα πρόσωπα που θα τον πλαισιώσουν, και όλοι όσοι δουλεύουν για τη φετινή συμμετοχή της Ελλάδας διασκέδασαν το βράδυ της Πέμπτης 23 Απριλίου σε γνωστό μαγαζί και πόζαραν στους φωτογράφους.

Το «παρών» έδωσαν μεταξύ άλλων και οι καλλιτέχνες που διεκδίκησαν την εκπροσώπηση της χώρας, όπως η Evangelia, ο Rikki, η Mikay και ο Stylianos.

Δείτε τις φωτογραφίες

Eurovision: Το πάρτι για την ελληνική αποστολή λίγο πριν ταξιδέψει στη Βιέννη, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Eurovision: Το πάρτι για την ελληνική αποστολή λίγο πριν ταξιδέψει στη Βιέννη, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Eurovision: Το πάρτι για την ελληνική αποστολή λίγο πριν ταξιδέψει στη Βιέννη, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο Ακύλας με την Παρθένα Χοροζίδου
Eurovision: Το πάρτι για την ελληνική αποστολή λίγο πριν ταξιδέψει στη Βιέννη, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Eurovision: Το πάρτι για την ελληνική αποστολή λίγο πριν ταξιδέψει στη Βιέννη, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Evangelia

Eurovision: Το πάρτι για την ελληνική αποστολή λίγο πριν ταξιδέψει στη Βιέννη, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Mikay

Eurovision: Το πάρτι για την ελληνική αποστολή λίγο πριν ταξιδέψει στη Βιέννη, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο Rikki
Eurovision: Το πάρτι για την ελληνική αποστολή λίγο πριν ταξιδέψει στη Βιέννη, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο Stylianos, η Mikay και ο Rikki

Eurovision: Το πάρτι για την ελληνική αποστολή λίγο πριν ταξιδέψει στη Βιέννη, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Spheyiaa
Eurovision: Το πάρτι για την ελληνική αποστολή λίγο πριν ταξιδέψει στη Βιέννη, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ο Ακύλας προχώρησε σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους τονίζοντας πως είναι έτοιμος να δώσει τον καλύτερο του εαυτό για να κάνει τους Έλληνες περήφανους. 

«Γούρι είναι οι άνθρωποι που είναι δίπλα μου», είπε αρχικά για να προσθέσει στη συνέχεια: «Δεν ξέρω, αν είμαι έτοιμος να σας το φέρω. Είμαι πάντως έτοιμος να δώσω το 200% του εαυτού μου, να ξεπεράσω τα όριά μου για να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και να σας κάνω περήφανους. Θέλω πραγματικά να κάνω τη χώρα μου περήφανη».  

Μεταξύ άλλων, ο Ακύλας ρωτήθηκε για το σε ποιους ανθρώπους θα ήθελε να πει «ευχαριστώ». «Οι άνθρωποι που θέλω να ευχαριστήσω είναι εκείνοι που βρίσκονται δίπλα μου όλο αυτό το διάστημα, σίγουρα οι γονείς μου για τις αξίες που μου έχουν δώσει και για τις θυσίες που έχουν κάνει για να με μεγαλώσουν», ανέφερε, ενώ δεν θέλησε να αποκαλύψει περισσότερα πράγματα για την εμφάνισή του στη σκηνή απο αυτά που έγιναν γνωστά στην πρόσφατη συνέντευξη Τύπου.  

Eurovision Ferto Party: Δήλωση του Ακύλα

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς ο Ακύλας ανέβηκε στη σκηνή για να τραγουδήσει μεταξύ άλλων το κομμάτι «Rise Like a Phoenix» με το οποία η Κοντσίτα είχε χαρίσει τη νίκη στην Αυστρία το 2014. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξή του. «Θέλω να ευχαριστήσω ξανά όλους εσάς γιατί χωρίς εσάς δεν θα γινόταν τίποτα από όλα αυτά που γίνονται σήμερα. Το χρωστάω στην αγάπη σας και στην αγκαλιά που μου δείξατε. Βγήκα από το πουθενά και εσείς με αρπάξατε και με πετάξατε στην κορυφή», είπε χαρακτηριστικά.

Βίντεο - Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
16 ΣΧΟΛΙΑ

