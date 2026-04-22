Το χιουμοριστικό βίντεο του Ακύλα με την Παρθένα Χοροζίδου μετά την ανακοίνωση της συνεργασίας τους για τη Eurovision
«Συνομίληκοι δεν είμαστε;», αναρωτήθηκε η ηθοποιός ενώ ήταν πιασμένη χέρι χέρι και χόρευε με τον εκπρόσωπο της Ελλάδας στον φετινό διαγωνισμό
Ένα χιουμοριστικό βίντεο ανέβασε ο Ακύλας μαζί με την Παρθένα Χοροζίδου μετά την ανακοίνωση πως η ηθοποιός θα εμφανιστεί μαζί του στη σκηνή της Eurovision.
Στην ανάρτηση του τραγουδιστή η Παρθένα Χοροζίδου εμφανίζεται φορώντας μαύρο μαντήλι στο κεφάλι και να λέει κοιτάζοντας την κάμερα: «Φέρτο».
Ο Ακύλας τότε αναφωνεί: «Μαμά;», με την ίδια να του απαντά αστειευόμενη: «Τι μαμά παιδάκι μου; Μαζί δεν πήγαμε πενταήμερη; Συνομίληκοι δεν είμαστε;», ενώ είναι πιασμένοι χέρι χέρι και χορεύουν.
Δείτε το βίντεο
Η είδηση για τη συνεργασία τους στη σκηνή της Eurovision έγινε γνωστή στη συνέντευξη Τύπου της ελληνικής αποστολής για τον 70ό διαγωνισμό στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ την Τρίτη 21 Απριλίου, με τον Ακύλα και τον Φωκά Ευαγγελινό. Όπως ανέφερε ο τελευταίος, δίπλα στον εκπρόσωπο της Ελλάδας θα βρίσκονται η Παρθένα Χοροζίδου, καθώς και οι Μιχάλης Μιχαηλίδης, Χρήστος Νικολάου και Κωνσταντίνος Καρυπίδης.
Αναφερόμενος στη σκηνική παρουσία, ο Φωκάς Ευαγγελινός εξήγησε τον ρόλο των καλλιτεχνών που θα πλαισιώσουν τον Ακύλα, λέγοντας: «Αυτοί είναι 4 χαρακτήρες, που θα συναντήσουν τον ήρωά μας μέσα της διάρκεια της τρίλεπτης αυτής ιστορίας. Κρατάμε πάντα τον χαρακτήρα που δημιούργησε ο Ακύλας μαζί με την ομάδα του, στο video game».
