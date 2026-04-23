Η Ζενεβιέβ Μαζαρί με κατακόκκινο φόρεμα με σκίσιμο και χρυσά κοσμήματα στην πρεμιέρα της ταινίας «Ο Διάβολος φοράει Prada 2»
Ακόμα προσπαθώ να επεξεργαστώ τη μαγεία, σχολίασε η art director για την εμπειρία της

Με μακρύ κόκκινο φόρεμα με σκίσιμο και χρυσά κοσμήματα, εμφανίστηκε η Ζενεβιέβ Μαζαρί στην πρεμιέρα της ταινίας «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο.

Η art director περπάτησε την Τετάρτη 22 Απριλίου στο κόκκινο χαλί, που στρώθηκε στο πλαίσιο της παρουσίασης του φιλμ, δημοσιεύοντας στη συνέχεια φωτογραφίες και βίντεο στα social media, με τα στοιχεία της εμφάνισής της. Πιο αναλυτικά, η Ζενεβιέβ Μαζαρί επέλεξε μακρύ φόρεμα με ανοιχτό ντεκολτέ, μαύρη τσάντα και γόβες σε ίδιο χρώμα, ολοκληρώνοντας το look της με χρυσά κοσμήματα και γυαλιά ηλίου.

Όσο για την εμπειρία της στο κόκκινο χαλί, η ίδια περιέγραψε τον ενθουσιασμό της σημειώνοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram: «Πάτησα στο κόκκινο χαλί για το "The Devil Wears Prada" και ειλικρινά ακόμα προσπαθώ να επεξεργαστώ τη μαγεία. Τα φώτα, η ενέργεια, η μόδα, όλα έμοιαζαν βγαλμένα κατευθείαν από ένα όνειρο. Η Μιράντα θα το ενέκρινε… νομίζω».

Δείτε την ανάρτησή της


Την Τρίτη, η art director έκανε γνωστό ότι ήταν καλεσμένη στην πρεμιέρα της ταινίας στο Λονδίνο, μέσα από άλλη δημοσίευσή της. Μεταξύ άλλων μοιράστηκε και ένα βίντεο, στο οποίο φαίνεται να χοροπηδάει στο κρεβάτι του ξενοδοχείου όπου έμενε, φορώντας το νυχτικό της. Όπως έγραψε: «Καλημέρα από Λονδίνο, μια απίστευτη μέρα με περιμένει μιας και είμαι καλεσμένη στη πρεμιέρα της ταινίας "Ο Διάβολος φοράει Prada 2" και θα ζήσω την εμπειρία του κόκκινου χαλιού. Μία μικρή πρώτη γεύση του τι θα με πλαισιώσει και τα λέμε στο κόκκινο χαλί. Θα προσπαθήσω να είμαι ψύχραιμη, αλλά είμαι τόσο ενθουσιασμένη».

