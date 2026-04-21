Ο Τζος Χάτσερσον δέχτηκε απειλές και υβριστικά σχόλια από θαυμαστές της Τέιλορ Σουίφτ όταν δήλωσε ότι δεν του αρέσει η μουσική της
Απειλές και υβριστικά σχόλια από θαυμαστές της Τέιλορ Σουίφτ δέχτηκε ο Τζος Χάτσερσον όταν δήλωσε ότι δεν του αρέσει η μουσική της.
Ο 33χρονος ηθοποιός, σε συνέντευξή του στο GQ Hype, αναφέρθηκε στην έντονη αντίδραση που προκάλεσε παλαιότερη τοποθέτησή του, όταν είχε αναφέρει στον συμπρωταγωνιστή του στο I Love LA, Τζόρνταν Φέρστμαν, ότι δεν προτιμά τα τραγούδια της ερμηνεύτριας.
«Ξαφνικά προκάλεσε αντιδράσεις όπως “Να πάει να χαθεί. Είναι τέρας. Καταστρέψτε τον. Είναι κοντός. Τη μισεί επειδή είναι κοντός”», δήλωσε ο Χάτσερσον, προσθέτοντας ότι ποτέ δεν είπε κάτι κακό για την Τέιλορ Σουίφτ: «Ώπα. Νομίζω ότι είναι εξαιρετική. Η μουσική της δεν είναι του γούστου μου. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν θέλω να είμαι στο διαδίκτυο. Δεν χρειάζομαι αυτή την ενέργεια».
Ήταν τον Δεκέμβριο όταν ο Χάτσερσον και ο Φέρστμαν συμμετείχαν σε παιχνίδι στο πλαίσιο συνέντευξης για το i-D, κατά το οποίο ο δεύτερος του έδειξε φωτογραφία από συναυλία της περιοδείας Eras της Σουίφτ και τον ρώτησε αν είναι θαυμαστής της. «Σε καμία περίπτωση», είχε απαπαντήσει ο Χάτσερσον, σημειώνοντας: «Χωρίς καμία προσβολή, με όλο τον σεβασμό, αλλά σίγουρα όχι».
Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, μέρος της αντίδρασης του κόσμου προκλήθηκε και από το γεγονός ότι είχε αποδεχτεί στο παρελθόν VIP εισιτήρια για την ίδια περιοδεία, κάτι που ορισμένοι θαυμαστές θεώρησαν αντιφατικό.
Josh Hutcherson reveals Taylor Swift's fans threatened to 'destroy him' and labelled him a 'monster' in backlash over the actor not liking her music https://t.co/811g9j7ISK— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 21, 2026
