Αννίτα Πάνια για Άννα Βίσση: Περίμενα ότι θα γεμίσει το ΟΑΚΑ, της αξίζει της Άννας αυτό που συμβαίνει
Θες να βλέπεις ανθρώπους γύρω σου να τα πηγαίνουν τόσο καλά, είπε η παρουσιάστρια
Τη sold out συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ σχολίασε η Αννίτα Πάνια, σημειώνοντας πως περίμενε ότι θα ξεπουλούσαν τα εισιτήρια και πως της αξίζει όλο αυτό που συμβαίνει.
Η παρουσιάστρια μιλώντας στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» την Κυριακή 19 Απριλίου ανέφερε πως και η ίδια θα παρευρεθεί στο live και δήλωσε πως είναι πολύ όμορφο που βλέπει την τραγουδίστρια να τα πηγαίνει τόσο καλά.
Η Αννίτα Πάνια είπε αναλυτικά: «Εννοείται ότι θα πάω στη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ. Φυσικά και περίμενα ότι θα γεμίσει το ΟΑΚΑ. Της αξίζει της Άννας αυτό που συμβαίνει, είναι ένα ελπιδοφόρο πλάσμα για όλο τον κόσμο. Είναι ένα πλάσμα με πολύ έντονη δράση και θετική αίσθηση γενικότερα. Είναι αγαπημένο πλάσμα και θες να βλέπεις ανθρώπους γύρω σου να τα πηγαίνουν τόσο καλά».
Η συναυλία της Άννας Βίσση θα πραγματοποιηθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 26 Σεπτεμβρίου. Πάνω απο 65.000 εισιτήρια διατέθηκαν μέσα σε ένα 24ωρο και έχουν απομείνει μόνο εκείνα άνω των 300 ευρώ, ενώ έχει γίνει γνωστό πως η τραγουδίστρια αναζητά ημερομηνία και για δεύτερο live.
