Γαλλίδα ηθοποιός βρέθηκε αναίσθητη στον πάτο πισίνας - Νοσηλεύεται σε τεχνητό κώμα
GALA
Η Νάντια Φαρές φέρεται να παρέμεινε αρκετά λεπτά κάτω από το νερό – Δύο λουόμενοι την ανέσυραν και της έκαναν ΚΑΡΠΑ

Σε τεχνητό κώμα νοσηλεύεται η Γαλλίδα ηθοποιός Νάντια Φαρές, έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε σε πισίνα, όπου εντοπίστηκε αναίσθητη στον πυθμένα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 11 Απριλίου, όταν η 57χρονη γνωστή από τον ρόλο της στην ταινία «Les Rivières pourpres», έκανε προπόνηση στην πισίνα αθλητικού συγκροτήματος στο Παρίσι. Σύμφωνα με πληροφορίες βρέθηκε ξαφνικά κάτω από το νερό χωρίς να επανέλθει στην επιφάνεια.

Όπως αναφέρει το γαλλικό μέσο Le Parisien, λουόμενος που βρισκόταν στο ίδιο σημείο βούτηξε για να τη βοηθήσει και, με τη συνδρομή ακόμη ενός ατόμου, την ανέσυρε  από την πισίνα. Οι ίδιες περιγραφές αναφέρουν, ότι η ηθοποιός δεν ανέπνεε, ενώ φέρεται να παρέμεινε κάτω από το νερό για περίπου τρία έως τέσσερα λεπτά.

Οι δύο άντρες που έσπευσαν να βοηθήσουν της παρείχαν πρώτες βοήθειες, πραγματοποιώντας καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), ενώ έγινε χρήση και απινιδωτή πριν φτάσουν οι διασώστες.

Παρότι κατάφεραν να την επαναφέρουν, η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται κρίσιμη και έχει τεθεί σε τεχνητό κώμα. Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού, με το ενδεχόμενο ατυχήματος ή πνιγμού να εξετάζεται, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν έχει προκύψει ένδειξη εγκληματικής ενέργειας. Παράλληλα, υλικό από κάμερες ασφαλείας εξετάζεται για να διαπιστωθούν ακριβώς τα αίτια του συμβάντος.

Φωτογραφία άρθρου: AP
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

