Amanzoe: Η άλλη διάσταση της φιλοξενίας

Οι αυστηρές γραμμές, το μάρμαρο και η φυσική πέτρα δημιουργούν μια μοναδική αισθητική, ενώ οι εσωτερικοί χώροι ακολουθούν την ίδια φιλοσοφία λιτής κομψότητας: φυσικά υλικά, ουδέτερες αποχρώσεις και μεγάλες επιφάνειες που πλαισιώνουν τη θέα. Η διακόσμηση παραμένει διακριτική, αφήνοντας τη γαλήνη και το φως να καθορίσουν την ατμόσφαιρα

Ο ψηλοτάβανος χώρος του εστιατορίου «The Restaurant» συνδυάζει την αρχιτεκτονική αυστηρότητα με τη ζεστασιά των φυσικών υλικών. Τα ανοιχτά αίθρια επιτρέπουν στο φως και τον αέρα να διαχέονται ελεύθερα, προσφέροντας μια εμπειρία κατοίκησης που συνδέει τον άνθρωπο με το τοπίο

Τοποθετημένο στην ανατολική Πελοπόννησο, εκεί όπου οι λόφοι κατεβαίνουν απαλά προς το Αιγαίο και οι ελαιώνες απλώνονται σαν ασημένιο χαλί μέχρι τον ορίζοντα, το «Amanzoe» μοιάζει να υψώνεται σαν μια σύγχρονη ακρόπολη αφιερωμένη στη γαλήνη.Το όνομά του, ένας συνδυασμός της σανσκριτικής λέξης «aman», που σημαίνει ειρήνη, και της ελληνικής «ζωή» αποκαλύπτει ήδη τη φιλοσοφία του: έναν τόπο όπου η ζωή βιώνεται με ηρεμία, ισορροπία και βαθιά αίσθηση χρόνου.Λίγα μόλις λεπτά από το Πόρτο Χέλι, σε ένα τοπίο όπου η Ιστορία και η φύση συνυπάρχουν εδώ και χιλιάδες χρόνια, το «Amanzoe» ενσαρκώνει μοναδικά το σύγχρονο concept του Slow Living.Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από ταχύτητα και υπερπληροφόρηση, η ιδέα της αργής ζωής προτείνει το αντίθετο: να επιβραδύνεις, να παρατηρείς, να ζεις ουσιαστικά την κάθε στιγμή. Αυτό ακριβώς προσφέρει το «Amanzoe».Η αρχιτεκτονική του, εμπνευσμένη από τις αναλογίες και τη συμμετρία των αρχαίων ελληνικών ναών, δημιουργεί έναν χώρο που αποπνέει διαχρονικότητα.Οι μαρμάρινες κολόνες, οι γεωμετρικές αυλές και οι μεγάλες ανοιχτές βεράντες επιτρέπουν στο φως να κυριαρχεί, ενώ το βλέμμα ταξιδεύει αδιάκοπα από τους λόφους της Πελοποννήσου μέχρι τα γαλάζια νερά του Αιγαίου.Ο κεντρικός χώρος, στην καρδιά του συγκροτήματος, αναδεικνύεται σε σύγχρονο περιστύλιο, με το φως να χορεύει στις κολόνες και τη θέα να απλώνεται στην απεραντοσύνη του Αιγαίου, πανοραμικά προς κάθε κατεύθυνση, δημιουργώντας την αίσθηση ότι ο επισκέπτης βρίσκεται πέρα από τον χρόνο.Η εμπειρία είναι σχεδόν τελετουργική: οι χώροι δεν επιβάλλονται, αλλά οδηγούν φυσικά τον επισκέπτη σε μια πιο αργή, πιο συνειδητή εμπειρία του τόπου.Τα 38 ανεξάρτητα pavillions του resort είναι διάσπαρτα στον λόφο, σχεδιασμένα έτσι ώστε να εξασφαλίζουν απόλυτη ιδιωτικότητα. Κάθε κατοικία διαθέτει ιδιωτική αυλή, μεγάλους εσωτερικούς χώρους και πισίνα που μοιάζει να ενώνεται με τον ορίζοντα.Η πολυτέλεια δεν είναι επιδεικτική, είναι μια αίσθηση άνεσης και ελευθερίας που επιτρέπει στον επισκέπτη να συγχρονιστεί με τον φυσικό ρυθμό του τοπίου.Η φιλοσοφία του slow living γίνεται ιδιαίτερα αισθητή στον τρόπο με τον οποίο οι χώροι ενθαρρύνουν τη σιωπή και τη χαλάρωση.Πρωινά που ξεκινούν με θέα στην ανατολή πάνω από τη θάλασσα, απογεύματα δίπλα στην πισίνα με τον αέρα να μεταφέρει το άρωμα των πεύκων και των βοτάνων, βράδια όπου το ηλιοβασίλεμα βάφει τον ορίζοντα με αποχρώσεις του φούξια και του χρυσαφί.Σημαντικό ρόλο στη συνολική εμπειρία διαδραματίζει και ο σχεδιασμός των εσωτερικών χώρων. Στο «Amanzoe» η αισθητική δεν περιορίζεται στην αρχιτεκτονική, αλλά επεκτείνεται σε κάθε λεπτομέρεια του περιβάλλοντος.Έπιπλα, ομπρέλες εξωτερικού χώρου και bespoke στοιχεία του interior design υλοποιήθηκαν από την ΑΒΑΞ (avaxdeco.gr), η οποία επιμελήθηκε και την κατασκευή custom-made επίπλων και ειδικών εσωτερικών εφαρμογών.Η συμβολή αυτή ενισχύει τον χαρακτήρα του resort ως χώρου όπου η λεπτομέρεια και η χειροτεχνία έχουν καθοριστική σημασία. Φυσικά υλικά, καθαρές γραμμές και προσεκτικά επιλεγμένες υφές δημιουργούν μια αίσθηση διακριτικής κομψότητας.Κάθε αντικείμενο μοιάζει να έχει σχεδιαστεί ώστε να υπηρετεί τη συνολική εμπειρία ηρεμίας και αρμονίας, αποδεικνύοντας πως η πραγματική πολυτέλεια βρίσκεται στην ακρίβεια και την ποιότητα.Πέρα από την αρχιτεκτονική και τον σχεδιασμό, το «Amanzoe» προσφέρει έναν τρόπο ζωής που ενθαρρύνει την ισορροπία σώματος και πνεύματος.Το Aman Spa, ένας από τους πιο εντυπωσιακούς χώρους του resort, εκτείνεται σε ένα ήρεμο συγκρότημα με αίθουσες θεραπείας, χώρους γιόγκα και πισίνες που αντικατοπτρίζουν τον ουρανό.Οι θεραπείες αντλούν έμπνευση από ελληνικές παραδόσεις ευεξίας και τοπικά φυσικά συστατικά, ενώ οι δραστηριότητες που προσφέρονται στους επισκέπτες συνδέουν τη χαλάρωση με την εξερεύνηση της περιοχής.Πεζοπορίες μέσα σε ελαιώνες, ιστιοπλοΐα στον Αργολικό Κόλπο ή επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, όπως η Επίδαυρος και οι Μυκήνες, επιτρέπουν στον επισκέπτη να βιώσει την Ιστορία της Ελλάδας με αυθεντικό τρόπο.Η γαστρονομία αποτελεί επίσης βασικό μέρος της εμπειρίας του αργού ρυθμού ζωής. Το εστιατόριο «The Restaurant» δίνει έμφαση σε εποχιακά υλικά και τοπικές γεύσεις μετατρέποντας κάθε γεύμα σε μια εμπειρία που τιμά τη μεσογειακή απλότητα, ενώ στο εστιατόριο «Akari» σερβίρονται εξαιρετικά πιάτα της ιαπωνικής κουζίνας.Στο Beach Club, σε έναν απομονωμένο κόλπο με κρυστάλλινα νερά, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν φρέσκα θαλασσινά και ελαφριά πιάτα μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα.Παρά τη φήμη του ως προορισμός διεθνούς jet set, το «Amanzoe» διατηρεί έναν σπάνιο χαρακτήρα διακριτικότητας. Οι επισκέπτες είναι ελάχιστα ορατοί μεταξύ τους, οι χώροι παραμένουν ήσυχοι και η αίσθηση ιδιωτικότητας είναι σχεδόν απόλυτη. Αυτή η σιωπηλή πολυτέλεια είναι ίσως το πιο πολύτιμο στοιχείο του.Το «Amanzoe» δεν είναι απλώς ένα πολυτελές resort. Είναι μια εμπειρία που ξαναμαθαίνει στον επισκέπτη τον ουσιαστικό ρυθμό της ζωής. Εδώ η αρχιτεκτονική, η φύση και η ανθρώπινη δημιουργικότητα συνυπάρχουν σε μια αρμονία που μοιάζει προορισμένη από τον χρόνο.Κάθε γωνιά, από τις μαρμάρινες αυλές μέχρι τις ανοιχτές βεράντες με θέα στο Αιγαίο προσκαλεί σε μια πιο αργή, πιο συνειδητή παρατήρηση.Ο ήλιος χάνεται πίσω από τους λόφους, οι σκιές παίζουν στις πλαγιές και η θάλασσα αντανακλά τις χρυσές ακτίνες. Εδώ, πάνω από το Αιγαίο, ο χρόνος δεν εξαφανίζεται. Απλώς επιβραδύνει αφήνοντας χώρο στην ηρεμία, στη σκέψη και σε κάθε μικρή απόλαυση που κάνει τη ζωή ουσιαστική.ΤοποθεσιαΠόρτο ΧέλιAρχιτεκτοναςEdward Β. TuttleΕπιπλα - Ειδικες ΚατασκευεςΑΒΑΞ ΑΒΕΕ (avaxdeco.gr)Ετος Παραδοσης 2012ΕΠΙΠΛΑ, CUSTOM-MADE ΕΠΙΠΛΑ, ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ «AMANZOE» ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΜΕΛΗΘΕΙ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΒΑΞ ΑΒΕΕ. avaxdeco.gr