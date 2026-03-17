Η Γιολάντα Καλογεροπούλου περιέγραψε πώς μίλησε στην κόρη της για τη σχέση της με τον Σταύρο Σβήγκο
Γιολάντα Καλογεροπούλου Σταύρος Σβήγκος Σχέση

Η Γιολάντα Καλογεροπούλου περιέγραψε πώς μίλησε στην κόρη της για τη σχέση της με τον Σταύρο Σβήγκο

Δεν το πήρα ως κάτι μεγάλο, επισήμανε η ηθοποιός

Η Γιολάντα Καλογεροπούλου περιέγραψε πώς μίλησε στην κόρη της για τη σχέση της με τον Σταύρο Σβήγκο
Τον τρόπο με τον οποίο αποφάσισε να μιλήσει στην κόρη της για τη σχέση της με τον Σταύρο Σβήγκο περιέγραψε η Γιολάντα Καλογεροπούλου. Η πρώτη της κίνηση, όπως τόνισε η ηθοποιός, ήταν να απευθυνθεί σε ψυχολόγο, ώστε να συστήσει τον σύντροφό της στο παιδί της, αφού εκείνη δεν ήξερε πώς να χειριστεί αυτή την κατάσταση.

«Σε εμάς έγινε λίγο πιο ομαλά όλο αυτό γιατί τον ήξερα τον Σταύρο έναν χρόνο πριν. Δουλεύαμε μαζί, οπότε είχα ήδη γνωρίσει τον μικρό στα γυρίσματα, όπου ερχόταν. Όταν ο Σταύρος γνώρισε την Ηλέκτρα και μετά από λίγο καιρό πήγα κατευθείαν σε κάποιον να ρωτήσω, γιατί είναι κάτι που δεν το ξέρεις. Ναι, σε ψυχολόγο. Ε, ναι, γιατί είναι κάτι που είναι άγνωστο, δεν το ξέρεις. Οπότε ήθελα να σιγουρευτώ ότι όλα γίνονται με ασφάλεια και σωστά, ας πούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά η Γιολάντα Καλογεροπούλου στο vidcast Be Well της Χριστίνας Μπόμπα.

Όπως είπε η ηθοποιός, στην αρχή η κόρη της δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία. «Δεν το πήρα ως κάτι μεγάλο “τώρα θα γνωρίσεις τον…”. Γνώρισε τον φίλο μου τον Σταύρο. Και στην αρχή νομίζω ότι δεν του έδωσε καμία σημασία», πρόσθεσε στη συνέχεια για να τονίσει πως και η στάση του συντρόφου της και συναδέρφου της ήταν πολύ σωστή. «Και ο Σταύρος το χειρίστηκε πάρα πολύ ωραία. Μου είπε: ''Άσ’ τη να πάρει τον χρόνο της''», κατέληξε.

1 ΣΧΟΛΙΟ

