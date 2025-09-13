O Σταύρος Σβήγκος και η Γιολάντα Καλογεροπούλου γιόρτασαν μαζί τα γενέθλιά τους - Δείτε βίντεο
Ο ηθοποιός έκλεισε τα 40 και η σύντροφός του τα 34
Ο Σταύρος Σβήγκος και η Γιολάντα Καλογεροπούλου γιόρτασαν μαζί τα γενέθλιά τους διοργανώνοντας ένα πάρτι στη θάλασσα για τους φίλους και τα αγαπημένα τους πρόσωπα.
Τον Αύγουστο, ο ηθοποιός έκλεισε τα 40 του χρόνια και λίγες ημέρες αργότερα η σύντροφός του έγινε 34. Το βράδυ της Παρασκευής 12 Σεπτεμβρίου, το ζευγάρι διασκέδασε στην παραλία, εκεί όπου υποδέχτηκε τους καλεσμένους του.
Μέσα από βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media φαίνεται ο Σταύρος Σβήγκος με τη Γιολάντα Καλογεροπούλου στο πλευρό του, με τον καθένα να κρατάει την τούρτα του λίγο πριν σβήσουν τα κεράκια τους.
Την Τετάρτη 13 Αυγούστου, ο ηθοποιός είχε κάνει μια ανάρτηση στο Instagram για 40ά γενέθλιά του, γράφοντας «βγάζω γλώσσα στα σαράντα και γίνομαι ξανά τριάντα».
Λίγες ημέρες αργότερα, στις 27 Αυγούστου, η ηθοποιός γιόρτασε τα 34ά γενέθλιά της. Μέσα από αναρτήσεις στα social media, έγινε γνωστή η έκπληξη που δέχτηκε και συγκεκριμένα η στιγμή που η Γιολάντα Καλογεροπούλου μπήκε σε ένα σπίτι, όπου την περίμεναν ο σύντροφός της, η κόρη της, η Χριστίνα Μπόμπα και άλλα αγαπημένα της πρόσωπα, κρατώντας μια τούρτα.
