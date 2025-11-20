Σταύρος Σβήγκος: Η αντίδρασή του σε ερώτηση για τη σύντροφό του, Γιολάντα Καλογεροπούλου - «Είναι λάθος έκφραση»
Ο ηθοποιός διόρθωσε τον ρεπόρτερ που τον ρώτησε αν «η Γιολάντα τον πίεσε» να παρευρεθεί στην επίδειξη μόδας
Κατά τη διάρκεια κοινής βραδινής εξόδου με τη σύντροφό του, Γιολάντα Καλογεροπούλου, οι τηλεοπτικές κάμερες συνάντησαν τον Σταύρο Σβήγκο, με τον ίδιο να κάνει δηλώσεις. Ωστόσο, μια ατυχής διατύπωση από ρεπόρτερ στάθηκε αφορμή για τον ηθοποιό να εκφράσει ευγενικά τη δυσαρέσκειά του.
Όπως φαίνεται σε απόσπασμα που προβλήθηκε στο Happy Day, ο ηθοποιός δεν δίστασε να διορθώσει ευγενικά τον τρόπο με τον οποίο τέθηκε μια ερώτηση σχετικά με τη σύντροφό του. Όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε αν «η Γιολάντα τον πίεσε» να παρευρεθεί στην επίδειξη μόδας, ο Σταύρος Σβήγκος είπε: «Γενικά δεν μου αρέσει να πιέζομαι, οπότε είναι μια λάθος έκφραση. Δεν με έχει πιέσει ποτέ και για τίποτα. Μπορείς απλά να πεις ότι συμφωνήσαμε να συνοδεύσουμε ο ένας τον άλλον».
Στη συνέχεια, σχολίασε και τη μεταξύ τους καθημερινότητα: «Θα με ρωτήσει αν είναι ωραίο αυτό που φοράει, θα πω την άποψή μου. Συνήθως μπορεί να με στείλει πίσω να αλλάξω, όταν δεν έχω ρωτήσει. Είμαι λίγο πιο δωρικός και απλός».
Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο ενός νέου γάμου, ο ηθοποιός δήλωσε: «Δεν μπορώ να το συζητήσω μαζί σας, γιατί δεν το έχω συζητήσει καν με τη Γιολάντα. Θα σας πω, αν είναι».
