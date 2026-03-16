Μικρές αποδράσεις, ήλιος, παρέα, και τραπέζια που διαρκούν όσο κρατάει η μέρα
Πέθανε στα 89 του ο ηθοποιός Ματ Κλαρκ από την ταινία Back to the Future III
Ο Κλαρκ είχε συμμετάσχει σε αρκετά γουέστερν, δίπλα σε θρύλους, όπως ο Κλιντ Ίστγουντ και ο Τζον Γουέιν
Στα 89 του χρόνια έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Ματ Κλαρκ, ο οποίος είχε σημειώσει μια καριέρα που εκτεινόταν σε δεκαετίες στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, ενώ είχε συνεργαστεί με μερικούς από τους μεγαλύτερους σταρ του Χόλιγουντ.
Η οικογένειά του δήλωσε στο TMZ ότι ο Κλαρκ, που έγινε ευρύτερα γνωστός για τον ρόλο του μπάρμαν στο «Back to the Future: Part III» και για τη συμμετοχή του στην τηλεοπτική κωμική σειρά «Grace Under Fire» — πέθανε το πρωί της Κυριακής 15 Μαρτίου στο σπίτι του στο Όστιν του Τέξας, λόγω επιπλοκών έπειτα από χειρουργική επέμβαση στη μέση.
Ο Κλαρκ εμφανίστηκε σε αρκετά γουέστερν, τόσο στον κινηματογράφο όσο και στην τηλεόραση, δίπλα σε θρύλους όπως ο Κλιντ Ίστγουντ και ο Τζον Γουέιν, ενώ συμμετείχε και στην καλτ ταινία της δεκαετίας του 1980 «The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension». Eπίσης, εμφανίστηκε στη σειρά «Grace Under Fire», καθώς και σε κλασικές τηλεοπτικές παραγωγές όπως τα «Bonanza», «Kung Fu» και «Dynasty».
Οι οικείοι του Ματ Κλαρκ ανέφεραν ότι ήταν ένας «ηθοποιός των ηθοποιών», που αγαπούσε και σεβόταν βαθιά το επάγγελμά του, χωρίς να τον απασχολούν η φήμη και η λάμψη των σταρ. Τον εντυπωσίαζε περισσότερο όταν συνεργαζόταν με καλούς ανθρώπους που αγαπούσαν τις οικογένειές τους. Ο ίδιος αισθανόταν «τυχερός» για την καριέρα του, ενώ, όπως είπαν οι δικοί του άνθρωποι, «πέθανε όπως έζησε, με τους δικούς του όρους».
Φωτογραφία: Shutterstock
"Back to the Future" actor Matt Clark has died at 89 💔🕊️ https://t.co/QZ1DPcgW8R pic.twitter.com/oZriF49zN0— TMZ (@TMZ) March 16, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα