Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Οι δηλώσεις του Νίκου Μουτσινά είναι μνημείο αλαζονείας και έπαρσης
Δεν θέλω να δεχτώ καμία κριτική, ζητάω να μην ασχοληθούν, είχε σημειώσει ο ηθοποιός για την τηλεοπτική του επιστροφή
Τις πρόσφατες δηλώσεις του Νίκου Μουτσινά σχετικά με την τηλεοπτική του επιστροφή σχολίασε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Ο ηθοποιός που έχει αναλάβει την παρουσίαση τηλεπαιχνιδιού τόνισε πως δεν πρόκειται να δεχτεί καμία κριτική για το αποτέλεσμα της δουλειάς του και ζήτησε να μην ασχοληθούν μαζί του.
Ο ραδιοφωνικός παραγωγός έκανε λόγο για «μνημείο αλαζονείας και έπαρσης», προσθέτοντας πως τέτοια λόγια δεν έχουν ειπωθεί ούτε από την Αλίκη Βουγιουκλάκη ή σταρ διεθνούς εμβέλειας, όπως η Μέριλ Στριπ.
Κάνοντας ένα σχόλιο για όσα είπε πρόσφατα ο Νίκος Μουτσινάς, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος ανέφερε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», τη Δευτέρα 16 Μαρτίου: «Οι δηλώσεις αυτές ήτανε τέτοιο μνημείο αλαζονείας και έπαρσης. Δηλαδή θυμήθηκα ότι αυτό είναι κάτι που δεν το έχει πει ούτε η εθνική μας σταρ, Αλίκη Βουγιουκλάκη, η Μέριλ Στριπ στο Χόλιγουντ δεν θα το έλεγε αυτό- που αντί να μου δημιουργήσει θυμό, μου δημιούργησε θλίψη. Με προβλημάτισε. Δηλαδή το να λες κάτι τέτοιο, και με ένα body language ή για την ακρίβεια ένα face language λίγο κάπως προβληματισμό μου δημιούργησε».

Μεταξύ άλλων ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος τοποθετήθηκε σχετικά με τις αλλαγές που έχουν γίνει σε εκπομπές του OPEN, υποστηρίζοντας πως παρουσιάζουν ενδιαφέρον. «Συνολικά μου φάνηκαν ενδιαφέρουσες οι αλλαγές, το περίμενα ότι θα υπάρξουν αλλαγές εφόσον υπάρχει νέα διεύθυνση. Τη βρήκα ενδιαφέρουσα περίπτωση να μεταφέρει κάποιος τις “Real View” από βράδυ σε μεσημέρι. Αρκεί να βρουν ενδιαφέρουσα τη μετακίνηση και οι ίδιες και να συντονιστούνε στις απαιτήσεις της μεσημεριανής ζώνης», είπε χαρακτηριστικά.
«Το βράδυ είναι πιο χαλαρό, χωράει μια κάποια ελευθεροστομία, ενώ το μεσημέρι πρέπει να ‘σαι λίγο πιο τετράγωνος, να μπαίνεις λίγο σε κάποια κουτάκια, να σκέφτεσαι ότι είναι ένα άλλο ηλικιακό κοινό στο σπίτι που ακούει και να τα πάνε και καλύτερα, μακάρι», πρόσθεσε.
Δείτε το σχετικό βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα