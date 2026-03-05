Αλέξανδρος Λυκουρέζος: Η αντίδρασή του μετά τις δηλώσεις της κόρης του για σεξουαλική παρενόχληση από συνεργάτη του

ποινικολόγος εντοπίστηκε σε έξοδο με τη σύντροφό του, Τζένη Οικονόμου από δημοσιογράφο του «Happy Day» με τις δηλώσεις του να προβάλλονται την Πέμπτη 5 Μαρτίου. Ο ίδιος δέχτηκε ερώτηση σχετικά με τη συνέντευξη της κόρης του, στην οποία μιλούσε για περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης από πρόσωπο με το οποίο ο δικηγόρος είχε επαγγελματική επαφή.

Αλέξανδρος Λυκουρέζος θέλησε να μην δώσει συνέχεια στη δημόσια συζήτηση

«Συνεργάτης του πατέρα μου ερχόταν στο δωμάτιό μου όταν πήγαινα στο δημοτικό και τριβόταν πάνω μου»

