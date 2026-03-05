Αλέξανδρος Λυκουρέζος: Η αντίδρασή του μετά τις δηλώσεις της κόρης του για σεξουαλική παρενόχληση από συνεργάτη του
Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου σε συνέντευξή της δήλωσε ότι δέχτηκε σεξουαλική παρενόχληση όταν ήταν ανήλικη
Την αντίδραση του Αλέξανδρου Λυκουρέζου μετά τις δηλώσεις της κόρης του, Μαρίας Ελένης Λυκουρέζου, ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από συνεργάτη του όταν ήταν ανήλικη, κατέγραψε κάμερα τηλεοπτικής εκπομπής.
Ο ποινικολόγος εντοπίστηκε σε έξοδο με τη σύντροφό του, Τζένη Οικονόμου από δημοσιογράφο του «Happy Day» με τις δηλώσεις του να προβάλλονται την Πέμπτη 5 Μαρτίου. Ο ίδιος δέχτηκε ερώτηση σχετικά με τη συνέντευξη της κόρης του, στην οποία μιλούσε για περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης από πρόσωπο με το οποίο ο δικηγόρος είχε επαγγελματική επαφή.
Από τη μεριά του ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος θέλησε να μην δώσει συνέχεια στη δημόσια συζήτηση, υπογραμμίζοντας ότι δεν επιθυμούσε να τοποθετηθεί για οικογενειακά θέματα μπροστά στις κάμερες. «Δεν είμαι εδώ για να συζητήσουμε οικογενειακά θέματα. Όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Όπως είχε συμπληρώσει: «Επειδή ήμουν γενικά πολύ ατίθαση, ντρεπόμουν να το πω στους γονείς μου, γιατί δεν θα με πίστευαν. Αυτός ο άνθρωπος συνέχισε να εργάζεται για τον πατέρα μου πολλά χρόνια, δεν το είπα ποτέ, εγώ ντρεπόμουν μια ζωή γιατί τον έβλεπα συνέχεια στο γραφείο, ντρεπόμουν να ντυθώ. Αυτό το βίωνα για πολλά χρόνια».
Σχετικά με τον άντρα που ισχυρίζεται ότι την παρενοχλούσε σεξουαλικά, η ίδια ανέφερε: «Ερχόταν καθημερινά στο σπίτι. Πάντα δεν μου άρεσε όλο αυτό. Δεν ξέρω αν το έχει κάνει σε άλλα κορίτσια, αλλά γενικά είχε πολύ έντονη και προς τον πατέρα μου τον πίεζε να βάλει το παιδί του στη δουλειά παρά το ότι ήταν ατάλαντος. Ευτυχώς αποχώρησε πολλά χρόνια πριν κλείσει το γραφείο».
Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου είχε προσθέσει ότι: «Στον πατέρα μου δεν το είπα ποτέ, το έμαθε από την ανάρτησή μου. Στη μάνα μου το είπα λίγο πριν φύγει. Το κατάλαβα ότι με επηρέασε στα πρώτα χρόνια μετέπειτα με τους άνδρες. Επειδή μεγάλωσα σε ένα σπίτι που άκουγα και ήξερα ότι ο πατέρας μου είχε εξωσυζυγικές σχέσεις, δεν τον αγκάλιαζα ποτέ. Δεν έχω μάθει στην αγκαλιά με τον πατέρα μου. Είχα και την ντροπή με αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό σίγουρα με έχει επηρεάσει στις σχέσεις μου στο παρελθόν. Τώρα έχω απελευθερωθεί από αυτό».
Κλείνοντας, είχε δηλώσει ότι ο πατέρας της ενημερώθηκε για το περιστατικό από στα social media: «Ο πατέρας μου το είδε στα social, κάποια στιγμή έγινε μια κουβέντα και κάπως αναφέρθηκε. Του είπα ποιος είναι αυτός, έμεινε και ήταν σαν να μην με πίστευε. Δύσκολο να το πιστέψεις. Πιστεύω ότι δεν ήθελε να πιστέψει ότι συνέβη αυτό από στενό του συνεργάτη. Στον πατέρα μου ακόμα και σήμερα ντρέπομαι, δεν νιώθω άνετα με το κορμί μου και να ντυθώ κάπως πιο προκλητικά, νιώθω συστολή».
«Συνεργάτης του πατέρα μου ερχόταν στο δωμάτιό μου όταν πήγαινα στο δημοτικό και τριβόταν πάνω μου»Υπενθυμίζεται ότι η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου είχε περιγράψει πρόσφατα σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Status», που δημοσιεύτηκε στο YouTube, το περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης από συνεργάτη του πατέρα της. Πιο αναλυτικά είχε πει: «Αυτός έμπαινε στο σπίτι, είχε θράσος δηλαδή, εγώ ήμουν πολύ μικρή, πήγαινα στο δημοτικό, ερχόταν στο δωμάτιό μου και τριβόταν πάνω μου. Χωρίς να γίνει τίποτα περισσότερο. Αλλά είχε αυτή τη δυναμική πάνω μου, εγώ ήμουν μικρό κοριτσάκι και ντρεπόμουν να το πω μετά στους γονείς μου. Ήμουν 6, 7, 8 ετών».
