Νέα στοιχεία για τον θάνατο του Ρόμπερτ Καραντάιν μετά την επιβεβαίωση της αυτοκτονίας
Το πιστοποιητικό θανάτου του αποκαλύπτει πού κατέληξε ο ηθοποιός
Νέα στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του ηθοποιού Ρόμπερτ Καραντάιν ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, μετά την επιβεβαίωση ότι ο θάνατός του συνδέεται με αυτοκτονία, όπως προκύπτει από το πιστοποιητικό θανάτου του.
Όπως αναφέρεται στο έγγραφο που δημοσιοποιήθηκε από το TMZ, ο 71χρονος ηθοποιός κατέληξε σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες, όπου είχε μεταφερθεί μετά το περιστατικό της 23ης Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με το Γραφείο Ιατροδικαστή, ο θάνατός του χαρακτηρίστηκε ως αυτοκτονία, με αιτία την πλήρη έλλειψη οξυγόνου στον εγκέφαλο.
Το πιστοποιητικό αναφέρει επίσης ότι η σορός του αποτεφρώθηκε και οι στάχτες του σκορπίστηκαν στη θάλασσα.
Η οικογένειά του είχε επιβεβαιώσει τον θάνατο του Ρόμπερτ Καραμντάιν, αναφέροντας ότι ο ηθοποιός αντιμετώπιζε για σχεδόν δύο δεκαετίες διπολική διαταραχή: «Ελπίζουμε η πορεία του να ρίξει φως και να ενθαρρύνει την αντιμετώπιση του στίγματος που συνοδεύει τις ψυχικές ασθένειες. Αυτή τη στιγμή ζητούμε σεβασμό στην ιδιωτικότητά μας, ώστε να μπορέσουμε να πενθήσουμε αυτή την αδιανόητη απώλεια. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συμπαράστασή σας».
