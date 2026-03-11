Νέα στοιχεία για τον θάνατο του Ρόμπερτ Καραντάιν μετά την επιβεβαίωση της αυτοκτονίας
GALA
Ρόμπερτ Καραντάιν Αυτοκτονία

Νέα στοιχεία για τον θάνατο του Ρόμπερτ Καραντάιν μετά την επιβεβαίωση της αυτοκτονίας

Το πιστοποιητικό θανάτου του αποκαλύπτει πού κατέληξε ο ηθοποιός

Νέα στοιχεία για τον θάνατο του Ρόμπερτ Καραντάιν μετά την επιβεβαίωση της αυτοκτονίας
Γεωργία Κοτζιά
3 ΣΧΟΛΙΑ
Νέα στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του ηθοποιού Ρόμπερτ Καραντάιν ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, μετά την επιβεβαίωση ότι ο θάνατός του συνδέεται με αυτοκτονία, όπως προκύπτει από το πιστοποιητικό θανάτου του.

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο που δημοσιοποιήθηκε από το TMZ, ο 71χρονος ηθοποιός κατέληξε σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες, όπου είχε μεταφερθεί μετά το περιστατικό της 23ης Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με το Γραφείο Ιατροδικαστή, ο θάνατός του χαρακτηρίστηκε ως αυτοκτονία, με αιτία την πλήρη έλλειψη οξυγόνου στον εγκέφαλο.

Το πιστοποιητικό αναφέρει επίσης ότι η σορός του αποτεφρώθηκε και οι στάχτες του σκορπίστηκαν στη θάλασσα.

Η οικογένειά του είχε επιβεβαιώσει τον θάνατο του Ρόμπερτ Καραμντάιν, αναφέροντας ότι ο ηθοποιός αντιμετώπιζε για σχεδόν δύο δεκαετίες διπολική διαταραχή: «Ελπίζουμε η πορεία του να ρίξει φως και να ενθαρρύνει την αντιμετώπιση του στίγματος που συνοδεύει τις ψυχικές ασθένειες. Αυτή τη στιγμή ζητούμε σεβασμό στην ιδιωτικότητά μας, ώστε να μπορέσουμε να πενθήσουμε αυτή την αδιανόητη απώλεια. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συμπαράστασή σας».

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Γεωργία Κοτζιά
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης