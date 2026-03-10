Πέθανε ο τραγουδιστής των Boston, Τόμι Ντεκάρλο

Τόμι Ντεκάρλο

Πέθανε σε ηλικία 60 ετών ο τραγουδιστής τωνΗ είδηση του θανάτου του επιβεβαιώθηκε τη Δευτέρα 9 Μαρτίου μέσω ανακοίνωσης της οικογένειάς του, στην οποία αναφερόταν ότι έδινε μάχη με καρκίνο στον εγκέφαλο: «Με βαριά καρδιά μοιραζόμαστε τον θάνατο του πατέρα μας,, τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026. Μετά τη διάγνωση καρκίνου του εγκεφάλου τον Σεπτέμβριο, πάλεψε με απίστευτη δύναμη και θάρρος μέχρι το τέλος. Κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου, ζητάμε ευγενικά από φίλους και θαυμαστές να σεβαστούν την ιδιωτικότητα της οικογένειάς μας ενώ θρηνούμε και υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλο. Αναπαύσου εν ειρήνη, μπαμπά».Ο Tom Scholz, κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος των Boston, δήλωσε στο People: «Ο Τόμι ήταν ένας ανταγωνιστικός αθλητής και ταυτόχρονα μια ευγενική ψυχή, που τον θυμούνται ο γιος του και πολλοί άλλοι ως ένας γλυκός άνθρωπος που δεν άξιζε να χαθεί σε τόσο νεαρή ηλικία. Ενώ πολλοί θα θυμούνται τις συναρπαστικές ζωντανές εμφανίσεις του, εγώ θα τον θυμάμαι ως τον εκπληκτικό τραγουδιστή που εμφανίστηκε από το πουθενά για να σώσει τους Boston το 2007 και μας έδωσε 10 επιπλέον χρόνια να παρουσιάζουμε τις πιο αξέχαστες συναυλίες μας».Σύμφωνα με τη σελίδα GoFundMe που δημιουργήθηκε καμπάνια υποστήριξης για τον, τον Σεπτέμβριο του 2025 υπέστη αιφνίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο και υπεβλήθη σε επείγουσα κρανιοτομή, όπου οι γιατροί εντόπισαν δύο όγκους στον εγκέφαλο και έναν ακόμα στους πνεύμονες. Στη σελίδα αναφέρεται: «Απίστευτα, ανάρρωσε μετά τη χειρουργική επέμβαση και ξεκίνησε θεραπεία, αλλά πριν ολοκληρωθεί, υπέστη άλλο αιμάτωμα και νοσηλεύτηκε από 27 Νοεμβρίου έως 27 Δεκεμβρίου».Τον Οκτώβριο του 2025, οείχε ενημερώσει τους θαυμαστές του ότι αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας που απαιτούσαν να αποσυρθεί προσωρινά από τις εμφανίσεις, με αποτέλεσμα οι Boston να ακυρώσουν τις υπόλοιπες συναυλίες τους για το 2025. Ο ίδιος είχε δηλώσει: «Δεν ήταν εύκολη επιλογή να αποσυρθώ, αλλά ήταν σημαντικό να πάρω τον χρόνο που χρειάζομαι για να αναρρώσω και να επανέλθω σε καλύτερη κατάσταση, ώστε όταν επιστρέψω στη σκηνή, να δώσω τα πάντα».Πριν ενταχθεί στους Boston, ο τραγουδιστής ήταν αυτοδίδακτος πιανίστας και μέλος χορωδίας, εμπνευσμένος από τον Delp. Σύμφωνα με το Rolling Stone, ανέβαζε στο MySpace διασκευές τραγουδιών των Boston και έγραψε ένα πρωτότυπο τραγούδι προς τιμήν του Delp. Ένας φίλος του πρότεινε να στείλει το υλικό στο συγκρότημα και λίγες εβδομάδες αργότερα ο Scholz εντυπωσιάστηκε από τη διασκευή του στο «Don't Look Back», καλώντας τον να συμμετάσχει σε μια συναυλία-αφιέρωμα στον Delp.Σύντομα εντάχθηκε στο συγκρότημα ως τραγουδιστής των Boston, ερμηνεύοντας επιτυχίες όπως τα «More Than a Feeling», «Rock and Roll Band» και «Peace of Mind», ενώ το 2013 ηχογράφησαν μαζί το άλμπουμ Life, Love & Hope, το μόνο με τον DeCarlo. Το 2012 δημιούργησε επίσης το συγκρότημα DECARLO με τον γιο του, κυκλοφορώντας το πρώτο τους άλμπουμ το 2020, ενώ εξέδωσε και audiobook με τίτλο Unlikely Rockstar – The Tommy DeCarlo Story.