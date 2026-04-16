Η Groupama Ασφαλιστική μετατρέπει τη σύγχρονη ασφάλιση αυτοκινήτου σε ένα δυναμικό εργαλείο προστασίας, που ακολουθεί τον ρυθμό της καθημερινότητας και τις πραγματικές ανάγκες κάθε οδηγού.
Μεγάλη πυρκαγιά σε διυλιστήριο που καλύπτει το 10% των καυσίμων της Αυστραλίας, δείτε βίντεο
Εκρήξεις σημειώθηκαν στην εγκατάσταση της Viva Energy στη Τζιλόνγκ, χωρίς τραυματισμούς μέχρι στιγμής – Οι αρχές δίνουν μάχη για την πλήρη κατάσβεση
Η πυροσβεστική έδινε μάχη χθες Τετάρτη για να σβήσει ακόμη ανεξέλεγκτη πυρκαγιά στο ένα από τα δυο διυλιστήρια της Αυστραλίας, που παράγει το 10% των καυσίμων που καταναλώνει η χώρα.
Πυροσβέστες κλήθηκαν να μεταβούν στην εγκατάσταση στις 23:15 (τοπική ώρα· 16:15 ώρα Ελλάδας) χθες, έπειτα από εκρήξεις και την εκδήλωση μεγάλης πυρκαγιάς στο διυλιστήριο της Viva Oil στη Τζιλόνγκ, στην πολιτεία Βικτόρια.
«Η φωτιά δεν έχει ελεγχθεί ακόμη, όμως έχει περιοριστεί στο εργοστάσιο», ανακοίνωσε το πυροσβεστικό σώμα της Βικτόριας σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε, διευκρινίζοντας πως καίγονται «υγροποιημένο αέριο πετρελαίου και άλλα αέρια».
Δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός ως αυτό το στάδιο. Η Viva Energy, στην οποία ανήκει η εγκατάσταση, διαβεβαίωσε πως δεν θα υπάρξει «καμιά άμεση συνέπεια στις παραδόσεις καυσίμων».
Ο ιστότοπος της Viva Energy αναφέρει ότι το διυλιστήριο άνοιξε το 1954 και «μπορεί να επεξεργάζεται ως και 120.000 βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, παράγοντας βενζίνη, ντίζελ, υγροποιημένο αέριο πετρελαίου, καύσιμα αεροσκαφών κ.λπ. είδη.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το διυλιστήριο παράγει «πάνω από το 50%» των καυσίμων που καταναλώνονται στην πολιτεία Βικτόρια και «το 10% των καυσίμων της Αυστραλίας» συνολικά.
Η πυρκαγιά αυτή ξέσπασε μια εβδομάδα μετά την υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα στη Viva Energy και την κυβέρνηση της Αυστραλίας για να είναι εγγυημένη η ασφάλεια των ενεργειακών πόρων, με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
JUST IN:🚨🔥 Explosions as fire tears through Australian oil refinery— SKM News (@skmtimesnews) April 16, 2026
Emergency services rushed to the Viva oil refinery in Geelong
The facility in the industrial suburb of Corio produces 120,000 barrels every day pic.twitter.com/kc1K6XLtEX
An oil refinery is engulfed in flames after an explosion in Victoria on Wednesday morning.— 7NEWS Australia (@7NewsAustralia) April 15, 2026
Viva Energy in Corio, near Geelong, is one of Australia’s last two oil refineries, and the blaze which engulfed it comes amid a global fuel crisis.
The refinery supplies over 50 per cent… pic.twitter.com/ovPkuIGO73
