Γιώργος Σαμπάνης: Είναι καιρός τώρα που δεν είμαι κοντά με τον Γιώργο Μαζωνάκη
Γιώργος Σαμπάνης: Είναι καιρός τώρα που δεν είμαι κοντά με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Σε προσωπικό επίπεδο έχουμε χαθεί τελείως, σχολίασε ο τραγουδιστής

Ιωάννα Μαρίνου
Σε απόσταση περιέγραψε ο Γιώργος Σαμπάνης ότι βρίσκεται τον τελευταίο καιρό από τον Γιώργο Μαζωνάκη, τονίζοντας ότι σε αντίθεση με το παρελθόν δεν είναι πια κοντά.

Ο τραγουδιστής παραχώρησε συνέντευξη στο vidcast «Daily Κους Κους», απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε την Παρασκευή 6 Μαρτίου στο «Happy Day». Μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Σαμπάνης αναφέρθηκε στη σχέση του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, εξηγώντας ότι εδώ και καιρό οι δυο τους έχουν απομακρυνθεί και δεν διατηρούν πλέον επαφή, ενώ πρόσθεσε ότι δεν γνωρίζει εάν ο συνάδελφός του αν τραγουδάει κομμάτια του στις εμφανίσεις του.

Όπως δήλωσε ο καλλιτέχνης: «Είναι καιρός τώρα που δεν είμαι κοντά με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Δεν ξέρω αν θα έχει υλικό μου στις καινούργιες του δουλειές, τις επαγγελματικές. Αυτά που λένε και γίνονται, αλλά και το αν τον αγαπάει ο κόσμος, δεν τα γνωρίζω γιατί σε προσωπικό επίπεδο έχουμε χαθεί τελείως».

Ιωάννα Μαρίνου
