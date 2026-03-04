Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Μπέλα Χαντίντ: Η εμφάνιση που θύμισε Άννα Γουίντουρ, το μοντέλο υιοθέτησε το χαρακτηριστικό κούρεμά της
H διευθύντρια σύνταξης της Vogue διατηρεί το κοντό καρέ με τις αφέλειες από τότε που ήταν 14 ετών
Μία εμφάνιση που θύμισε Άννα Γουίντουρ έκανε η Μπέλα Χαντίντ στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι.
Το 29χρονο μοντέλο φαίνεται πως εμπνεύστηκε από τη «σιδηρά κυρία» της μόδας και υιοθέτησε το κοντό φουσκωτό καρέ με τις αφέλειες που αποτελεί εδώ και δεκαετίες το σήμα-κατατεθέν τηε εικόνας της.
Η Χαντίντ παρουσίασε ένα καστανόξανθο pageboy bob, όπως λέγεται το κούρεμα που χαρακτηρίζει τη Γουίντουρ, με τις άκρες γυρισμένες προς τα μέσα και ατημέλητη φράντζα, ένα look αρκετά διαφορετικό από τα μακριά μαλλιά που συνηθίζει να έχει. Η νέα της εμφάνιση θύμιζε έντονα το διάσημο καρέ της διευθύντριας σύνταξης της Vogue που διατηρεί από τότε που ήταν 14 ετών.
Το 2019, η Άννα Γουίντουρ είχε μιλήσει για το εμβληματικό της κούρεμα, δηλώνοντας ότι το διατηρεί επειδή είναι «τεμπέλα», με αποτέλεσμα να μην μπορεί να το αλλάξει, ενώ τη μία φορά που επιχείρησε να το κάνει αποδείχθηκε καταστροφική.
Σε επεισόδιο της σειράς του Vogue στο YouTube «Go Ask Anna», η Ριάνα την είχε ρωτήσει για το χαρακτηριστικό της χτένισμα. «Η μία φορά που προσπάθησα να το αλλάξω ήταν καταστροφή. Έπρεπε να φοράω καπέλο για αρκετούς μήνες. Οπότε είμαι υπερβολικά αγχωμένη και πολύ τεμπέλα για να το δοκιμάσω ξανά», είχε απαντήσει εκείνη. «Έχω συνεργαστεί με πολλούς κομμωτές όλα αυτά τα χρόνια και δεν μπορώ να θυμηθώ πόσο καιρό έχω αυτό το κούρεμα», είχε προσθέσει.
Φωτογραφίες: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia
