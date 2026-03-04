Ο 29χρονος γιος του Λίαμ Νίσον χειρουργήθηκε στην καρδιά του, το μήνυμα που έστειλε από το νοσοκομείο
Ο 29χρονος γιος του Λίαμ Νίσον χειρουργήθηκε στην καρδιά του, το μήνυμα που έστειλε από το νοσοκομείο
Ο Ντάνιελ Νίσον υποβλήθηκε σε επέμβαση για συγγενή πάθηση της αορτικής βαλβίδας και μοιράστηκε την εμπειρία του
Σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά υποβλήθηκε ο Ντάνιελ Νίσον, γιος του ηθοποιού Λίαμ Νίσον και της εκλιπούσας Νατάσα Ρίτσαρντσον, εξαιτίας συγγενούς καρδιοπάθειας που παρακολουθούνταν ιατρικά για χρόνια.
Ο 29χρονος αποκάλυψε μέσα από ανάρτηση στο Instagram ότι διαγνώστηκε με δίπτυχη αορτική βαλβίδα (Bicuspid Aortic Valve – BAV), μια πάθηση κατά την οποία η αορτική βαλβίδα της καρδιάς έχει δύο γλωχίνες αντί για τις τρεις που διαθέτει φυσιολογικά.
«Περίπου το 2% του πληθυσμού έχει αυτή την πάθηση και οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το γνωρίζουν καν», ανέφερε στην ανάρτησή του, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από το νοσοκομείο μαζί με την αρραβωνιαστικιά του, Νάταλι Άκερμαν.
Όπως εξήγησε, για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του προχωρούσε σε τακτικούς καρδιολογικούς ελέγχους δύο φορές τον χρόνο, ώστε να παρακολουθείται η κατάσταση της καρδιάς του.
«Κάποια στιγμή άρχισα να εμφανίζω σοβαρή διάταση της αριστερής κοιλίας και διόγκωση της αορτής. Ήξερα ότι θα οδηγούσε σε ιατρική παρέμβαση», σημείωσε. «Κάποιοι άνθρωποι με BAV χειρουργούνται αργότερα στη ζωή τους, αλλά εγώ χρειάστηκε να το κάνω νωρίτερα».
Δείτε τις φωτογραφίες
Στο μήνυμά του μίλησε επίσης για τη σημασία της πρόληψης και της γνώσης γύρω από την υγεία, γράφοντας: «Τίποτα δεν είναι πιο ενδυναμωτικό από το να κατανοείς την υγεία σου, να παρακολουθείς την κατάστασή σου και να σχεδιάζεις εγκαίρως».
Ο Ντάνιελ Νίσον ευχαρίστησε την ιατρική ομάδα που πραγματοποίησε την επέμβαση στο νοσοκομείο Weill Cornell/NewYork-Presbyterian, καθώς και το προσωπικό της μονάδας εντατικής θεραπείας.
Παράλληλα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την οικογένειά του και ιδιαίτερα προς την αρραβωνιαστικιά του, την οποία χαρακτήρισε «στήριγμά» του.
Ο 29χρονος αποκάλυψε μέσα από ανάρτηση στο Instagram ότι διαγνώστηκε με δίπτυχη αορτική βαλβίδα (Bicuspid Aortic Valve – BAV), μια πάθηση κατά την οποία η αορτική βαλβίδα της καρδιάς έχει δύο γλωχίνες αντί για τις τρεις που διαθέτει φυσιολογικά.
«Περίπου το 2% του πληθυσμού έχει αυτή την πάθηση και οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το γνωρίζουν καν», ανέφερε στην ανάρτησή του, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από το νοσοκομείο μαζί με την αρραβωνιαστικιά του, Νάταλι Άκερμαν.
Όπως εξήγησε, για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του προχωρούσε σε τακτικούς καρδιολογικούς ελέγχους δύο φορές τον χρόνο, ώστε να παρακολουθείται η κατάσταση της καρδιάς του.
«Κάποια στιγμή άρχισα να εμφανίζω σοβαρή διάταση της αριστερής κοιλίας και διόγκωση της αορτής. Ήξερα ότι θα οδηγούσε σε ιατρική παρέμβαση», σημείωσε. «Κάποιοι άνθρωποι με BAV χειρουργούνται αργότερα στη ζωή τους, αλλά εγώ χρειάστηκε να το κάνω νωρίτερα».
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Στο μήνυμά του μίλησε επίσης για τη σημασία της πρόληψης και της γνώσης γύρω από την υγεία, γράφοντας: «Τίποτα δεν είναι πιο ενδυναμωτικό από το να κατανοείς την υγεία σου, να παρακολουθείς την κατάστασή σου και να σχεδιάζεις εγκαίρως».
Ο Ντάνιελ Νίσον ευχαρίστησε την ιατρική ομάδα που πραγματοποίησε την επέμβαση στο νοσοκομείο Weill Cornell/NewYork-Presbyterian, καθώς και το προσωπικό της μονάδας εντατικής θεραπείας.
Παράλληλα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την οικογένειά του και ιδιαίτερα προς την αρραβωνιαστικιά του, την οποία χαρακτήρισε «στήριγμά» του.
Ο ίδιος και η Νάταλι Άκερμαν αρραβωνιάστηκαν τον Σεπτέμβριο του 2025 έπειτα από οκτώ χρόνια σχέσης. Ο Ντάνιελ Νίσον έχει έναν μεγαλύτερο αδελφό, τον Μίκαελ Νίσον, ο οποίος έχει εμφανιστεί μαζί με τον πατέρα τους στις ταινίες «Cold Pursuit» και «Made in Italy».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα