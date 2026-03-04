Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Ηθοποιός του «Better Call Saul» μεταφέρει πλέον δέματα της Amazon
O φίλος του «Σολ Γκούντμαν» αποκάλυψε ότι τα δικαιώματα από τις επαναλήψεις της σειράς, του αποφέρουν μόνο 100 δολάρια
Στη νέα επαγγελματική του πραγματικότητα αναφέρθηκε ο ηθοποιός Τζον Κρίστιαν Λαβ, γνωστός από τον ρόλο του Ερνέστο στη σειρά «Better Call Saul», αποκαλύπτοντας ότι εργάζεται πλέον ως οδηγός παραδόσεων της Amazon.
Ο 35χρονος ηθοποιός μοιράστηκε μία φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσα από φόρουμ εργαζομένων της Amazon στο Reddit, όπου εμφανίζεται μέσα στο βαν του, κατά τη διάρκεια παράδοσης δεμάτων.
Ο Λαβ, ο οποίος στο παρελθόν ήταν γνωστός ως Μπράντον Κ. Χάμπτον, συμμετείχε από την πρώτη έως την τέταρτη σεζόν της σειράς, εμφανιζόμενος σε 11 επεισόδια ως Ερνέστο, φίλος του Σολ Γκούντμαν που υποδύεται ο Μπομπ Όντενκιρκ. Στην ανάρτησή του έγραψε: «Γεια σας, είμαι ο Τζον Κρίστιαν Λαβ. Θέλω απλώς να ξέρετε ότι ως ο ηθοποιός που σας έφερε τον χαρακτήρα “Ερνέστο/Έρνι” στο “Better Call Saul”, βρίσκομαι κι εγώ εδώ έξω και κάνω παραδόσεις μαζί σας! Είναι δύσκολο. Αλλά μία παράδοση τη φορά. Να είστε καλά εκεί έξω».
Σε απάντηση ερωτήσεων για τα έσοδα που λαμβάνει από τα δικαιώματα της σειράς, αποκάλυψε ότι από τις επαναλήψεις του «Better Call Saul» κερδίζει «100 δολάρια». Όταν ρωτήθηκε αν η συμμετοχή του στη σειρά ήταν αρκετή για να συνεχίσει την υποκριτική ως βασική επαγγελματική δραστηριότητα, απάντησε: «Δεν την έχω εγκαταλείψει, απλώς τα πράγματα κινούνται πολύ αργά αυτή τη στιγμή. Και το “Better Call Saul” δεν ήταν η μεγάλη ευκαιρία που ήλπιζα».
Ο ίδιος αποκάλυψε επίσης ότι συμμετείχε σε κινηματογραφική παραγωγή δίπλα στη Λίλι Γκλάντστοουν και τον Μπράιαν Κράνστον, ωστόσο το πρότζεκτ αντιμετώπισε οικονομικά προβλήματα και δεν πληρώθηκε ποτέ. «Έκανα μια σημαντική ταινία με τη Λίλι Γκλάντστοουν και τον Μπράιαν Κράνστον, αλλά η παραγωγή έμεινε από χρήματα και δεν πληρώθηκα ποτέ», ανέφερε. Όπως σημείωσε, άλλοι συντελεστές είχαν πληρωθεί προκαταβολικά, όμως περισσότερο από έναν χρόνο μετά ο ίδιος δεν έχει λάβει αμοιβή. «Η βιομηχανία έχει στεγνώσει. Έχω κουραστεί να περιμένω άδεια, οπότε θα ξεκινήσω να κάνω τα δικά μου πρότζεκτ, αλλά πρέπει να κάνω κάτι άλλο πέρα από αυτό γιατί πραγματικά με εξαντλεί», πρόσθεσε.
