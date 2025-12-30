Ντέμι Μουρ: Το 2025 ήταν μια χρονιά γεμάτη όνειρα που έγιναν πραγματικότητα και αναμνήσεις που θα κρατήσω για πάντα
GALA
Ντέμι Μουρ 2025

Ντέμι Μουρ: Το 2025 ήταν μια χρονιά γεμάτη όνειρα που έγιναν πραγματικότητα και αναμνήσεις που θα κρατήσω για πάντα

Κάθε χρόνος συνεχίζει να με εκπλήσσει, τόνισε η σταρ του Χόλιγουντ

Ντέμι Μουρ: Το 2025 ήταν μια χρονιά γεμάτη όνειρα που έγιναν πραγματικότητα και αναμνήσεις που θα κρατήσω για πάντα
Μια «εκπληκτική» χρονιά κατά τη διάρκεια της οποίας τα όνειρά της έγιναν πραγματικότητα ήταν για την Ντέμι Μουρ το 2025.

Η 63χρονη σταρ του Χόλιγουντ, που μέσα στον χρόνο που φεύγει κέρδισε την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ και την πρώτη της Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία της στην ταινία The Substance, έκανε έναν απολογισμό λίγο πριν την έλευση του νέου έτους μέσα από τα social media. Όπως ανέφερε η Μουρ, κέρδισε αναμνήσεις που θα τη συντροφεύουν για το υπόλοιπο της ζωής της, ενώ σε ένα βίντεο συγκέντρωσε τις πιο σημαντικές στιγμές του 2025.

Πιο αναλυτικά, η Ντέμι Μουρ έγραψε στη δημοσίευση που έκανε στο Instagram: «Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται το 2025! Μια εκπληκτική χρονιά, γεμάτη όνειρα που έγιναν πραγματικότητα και αναμνήσεις που θα κρατήσω για πάντα. Κάθε χρόνος συνεχίζει να με εκπλήσσει, φέρνοντας ακόμη περισσότερη χαρά και αγάπη στη ζωή μου. 2026, έχεις πολύ μεγάλα παπούτσια να γεμίσεις — αλλά δεν αμφιβάλλω ούτε στιγμή για σένα».

Ακολουθεί η ανάρτηση της Ντέμι Μουρ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Demi Moore (@demimoore)


Φωτογραφία: Shutterstock

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης