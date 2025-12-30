Ντέμι Μουρ: Το 2025 ήταν μια χρονιά γεμάτη όνειρα που έγιναν πραγματικότητα και αναμνήσεις που θα κρατήσω για πάντα
Κάθε χρόνος συνεχίζει να με εκπλήσσει, τόνισε η σταρ του Χόλιγουντ
Μια «εκπληκτική» χρονιά κατά τη διάρκεια της οποίας τα όνειρά της έγιναν πραγματικότητα ήταν για την Ντέμι Μουρ το 2025.
Η 63χρονη σταρ του Χόλιγουντ, που μέσα στον χρόνο που φεύγει κέρδισε την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ και την πρώτη της Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία της στην ταινία The Substance, έκανε έναν απολογισμό λίγο πριν την έλευση του νέου έτους μέσα από τα social media. Όπως ανέφερε η Μουρ, κέρδισε αναμνήσεις που θα τη συντροφεύουν για το υπόλοιπο της ζωής της, ενώ σε ένα βίντεο συγκέντρωσε τις πιο σημαντικές στιγμές του 2025.
Πιο αναλυτικά, η Ντέμι Μουρ έγραψε στη δημοσίευση που έκανε στο Instagram: «Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται το 2025! Μια εκπληκτική χρονιά, γεμάτη όνειρα που έγιναν πραγματικότητα και αναμνήσεις που θα κρατήσω για πάντα. Κάθε χρόνος συνεχίζει να με εκπλήσσει, φέρνοντας ακόμη περισσότερη χαρά και αγάπη στη ζωή μου. 2026, έχεις πολύ μεγάλα παπούτσια να γεμίσεις — αλλά δεν αμφιβάλλω ούτε στιγμή για σένα».
Ακολουθεί η ανάρτηση της Ντέμι Μουρ
