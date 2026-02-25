Τα My market Local συνεχίζουν την ανάπτυξή τους, αποκτώντας ισχυρότερο εκτόπισμα κάθε χρόνο
Ο Μιχάλης Σεΐτης βάφτισε την κόρη του, η φωτογραφία που δημοσίευσε
Ο Παραολυμπιονίκης ανέβασε ένα στιγμιότυπο όπου ποζάρει αγκαλιά με τη σύζυγο και το παιδί τους
Την κόρη του βάφτισε ο Μιχάλης Σεΐτης μαζί με τη σύζυγό του και δημοσίευσε μία φωτογραφία από το μυστήριο στα social media του.
Ο Παραολυμπιονίκης ανέβασε σε story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου ένα στιγμιότυπο όπου κρατά από τη μέση τη σύζυγό του και εκείνη με τη σειρά της κρατά στην αγκαλιά της την κόρη τους, κοιτάζοντας την κάμερα.
Δείτε τη φωτογραφία
Ο Μιχάλης Σεΐτης έγινε μπαμπάς για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2023 και παρόλο που κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, μέσα από το προφίλ του στο Instagram μοιράζεται συχνά στιγμές με το παιδί του και τη σύζυγό του.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
