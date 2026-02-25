Τζένη Καζάκου: Στην αρχή ένιωθα μια πίεση όταν με σύγκριναν με τη γιαγιά μου, υπάρχει φουλ ανθρωποφαγία
Είναι λυπηρό άνθρωποι να αφιερώνουν χρόνο από τη ζωή τους ώστε να γράψουν κάτι αρνητικό για κάποιον άλλο, πρόσθεσε η ηθοποιός στην κοινή συνέντευξη που έδωσε με τη μητέρα της Τάνια Τρύπη
Μία κοινή συνέντευξη έδωσαν η Τάνια Τρύπη και η Τζένη Καζάκου, με αφορμή τη συνεργασία τους στην παράσταση «Με δύναμη από την Κηφισιά», κατά την οποία η κόρη της ηθοποιού δήλωσε πως στην αρχή της καριέρας της ένιωθε μία πίεση για τη σύγκριση που γινόταν με τη γιαγιά της, Τζένη Καρέζη.
Μητέρα και κόρη μίλησαν στην εκπομπή Buongiorno την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου και απάντησαν για την απόφασή τους να παίξουν μαζί στο θέατρο, ενώ η Τζένη Καζάκου αναφέρθηκε στο μεγάλωμά της, με τη μητέρα της να εξηγεί πως αισθάνθηκε όταν της ανακοίνωσε πως θα ασχοληθεί με την υποκριτική. Η Τάνια Τρύπη μίλησε επίσης και για τη σχέση της με τον Κωνσταντίνο Καζάκο.
Η Τζένη Καζάκου δήλωσε για το ξεκίνημα της καριέρας της και την πίεση για τη σύγκριση με την Τζένη Καρέζη: «Στην αρχή υπήρχε αυτό, μια πίεση. Και είναι θεωρώ φυσιολογικό. Μετά πέρασα στην απορία, γιατί κάποιος να θέλει να συγκρίνει έναν άλλον άνθρωπο. Οπότε λέω, αφού από τη στιγμή που έχεις πάρει αυτή την απόφαση, βούτα. Έχει να κάνει και με το από ποιον έρχεται το σχόλιο. Δεν εκτιμάω πολλούς. Τους ανθρώπους που εκτιμάω, θα τους ακούσω και θα με επηρεάσει αυτό που θα μου πουν. Αν μου πουν αν έχω τα μάτια της γιαγιάς μου ή αν είμαι καλή ή όχι, δεν με ενδιαφέρει. Γίνεται ανθρωποφαγία φουλ, γιατί να ασχολείσαι με αυτό; Είναι λυπηρό άνθρωποι που αφιερώνουν χρόνο από τη ζωή τους ώστε να γράψουν κάτι αρνητικό για κάποιον άλλο και να μπουν στη διαδικασία να κάνουν και διάλογο γι' αυτό. Μου φαίνεται παράλογο. Εγώ θέλω τα δευτερόλεπτα της ζωής μου να τα αφιερώνω σε καλά πράγματα που έχουν ουσία».
Η Τάνια Τρύπη έπειτα, επισήμανε για την απόφαση της κόρης της να ασχοληθεί με την υποκριτική: «Το περίμενα. Μου ήρθε φυσικό όταν μου είπε η Τζένη ότι θα γίνει ηθοποιός, γιατί ήταν πολύ συνειδητοποιημένη, ήξερε τα καλά και τα ανάποδα. Και για το οικονομικό κομμάτι, γιατί δεν είναι όλα ανθηρά, άλλες φορές έχεις, άλλες φορές δεν έχεις».
Όσον αφορά στη συνεργασία τους η Τζένη Καζάκου είπε: «Είμαι τώρα στον χώρο έξι χρόνια. Αν άρχιζα με μία συνεργασία μαζί τους, θεωρώ για μένα προσωπικά ότι θα ήταν λάθος. Τώρα πια, δεν βρίσκω τον λόγο να μη συμβεί αυτό και είναι και μεγάλη μου χαρά, γιατί εγώ τη θαυμάζω. Τη θαυμάζω αρχικά σαν μητέρα, τη θαυμάζω, γιατί είναι αμαζόνα, τρελή αμαζόνα, όλη της τη ζωή και τη θαυμάζω και καλλιτεχνικά σαν ηθοποιό. Γιατί εντάξει, δεν είναι αυτονόητο, δεν είναι αυτονόητο. Και πραγματικά εγώ είμαι της άποψης ότι την οικογένειά σου τη δημιουργείς εσύ. Δεν είναι απαραίτητο επειδή σ’ ενώνει το αίμα με έναν άνθρωπο να είναι αναγκαστικά να τον αγαπάς ή να τον συμπαθείς».
Στη συνέχεια, η ίδια ανέφερε για τη μητέρα της: «Ήταν η μαμά που για μένα μπορούσε να κάνει τα πάντα. Και τι θέλω να πω μ’ αυτό; Εγώ τη θυμάμαι να σηκώνεται απ’ τις πέντε η ώρα το πρωί, να μας ετοιμάζει για το σχολείο, να μας πηγαίνει στο σχολείο, να γυρνάει, να μαγειρεύει, να μας γυρνάει απ’ το σχολείο, να έχουμε φαγητό, να μας διαβάζει, να πηγαίνει στις δουλειές της, να έρχεται το βράδυ, να μας διαβάζει παραμύθι αν εμείς ακόμα δεν έχουμε κοιμηθεί και συνέχεια αυτό. Οπότε εγώ μεγάλωσα με ένα πρότυπο γυναίκας που μόνη της μπορούσε να κάνει τα πάντα. Να ‘χει την οικογένειά της και να μεγαλώνει τα παιδιά της με τον καλύτερο τρόπο που μπορούσε και επίσης έκανε και την καριέρα της και δεν την άφησε πίσω. Οπότε συνδύασε αυτά τα δύο και τίποτα δεν πήγε πίσω από το ένα από το άλλο».
Τέλος, η Τάνια Τρύπη απάντησε για τη σχέση της με τον Κωνσταντίνο Καζάκο: «Το να μην είναι ζευγάρι δύο άνθρωποι δεν σημαίνει ότι πρέπει να εξαφανίσεις όλα τα συναισθήματα, την αγάπη, τον σεβασμό που υπάρχει. Είμαστε πολύ καλά και είμαστε και πολύ καλοί φίλοι ας πούμε με τον μπαμπά της, αλλά κάνουμε γενικά καλή παρέα. Δηλαδή όλοι μας. Μακριά από μας κριτική. Θα πάρουμε τηλέφωνο όταν έχουμε ανάγκη να ακουμπήσουμε κάπου. Έχουμε όρια, τα οποία δεν ξεπερνάμε, κοινή συναινέσει και είναι άγραφος νόμος».
Δείτε το βίντεο
