Ο Κρις Χέμσγουορθ εξήγησε γιατί εγκατέλειψε το Λος Άντζελες για να εγκατασταθεί στην Αυστραλία
Ο Κρις Χέμσγουορθ εξήγησε γιατί εγκατέλειψε το Λος Άντζελες για να εγκατασταθεί στην Αυστραλία
Ο σταρ του Χόλιγουντ και η οικογένειά του ζουν πλέον σε μια μεγάλη φάρμα στην Αυστραλία
Τον λόγο που αποφάσισε να εγκαταλείψει το Λος Άντζελες για να εγκατασταθεί στην Αυστραλία εξήγησε ο Κρις Χέμσγουορθ , δηλώνοντας πως δεν απολάμβανε τη ζωή στο Χόλιγουντ.
Ο 42χρονος ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι η επιστροφή στο σπίτι του, με «παπαράτσι και όλα τα σχετικά που συνοδεύουν» τη ζωή στην πόλη, τον βοήθησε να οριστικοποιήσει την απόφασή του να μεταφέρει την οικογένειά του σε μια μεγάλη φάρμα στην Αυστραλία, όπου μεγάλωσε.
«Ήταν περίπου την περίοδο που γεννήθηκαν οι γιοι μου και απλώς… είχαμε εγκατασταθεί στο Λος Άντζελες και δεν το απολαμβάναμε, ξέρεις; Σχεδόν τίποτα δεν γυριζόταν εκεί. Τα γυρίσματα γίνονταν κάπου αλλού», ανέφερε στο podcast SmartLess. «Και μετά… γύριζες σπίτι και υπήρχαν παπαράτσι και όλα αυτά που συνεπάγεται το να ζεις σε εκείνο το περιβάλλον», πρόσθεσε.
Ο Χέμσγουορθ έχει τρία παιδιά με τη σύζυγό του, Έλσα Πατάκι. Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 2010 και παντρεύτηκαν την ίδια χρονιά, μόλις τρεις μήνες αφότου επισημοποίησαν τη σχέση τους. Τελικά μετέφεραν την οικογένεια πίσω στην Αυστραλία, σε μια μεγάλη φάρμα, όπου τα τρία παιδιά τους έχουν άπλετο χώρο για να εξερευνούν.
«Ξέρεις, όταν επιστρέφεις από τη δουλειά, θέλεις να πας διακοπές; Για μένα το να γυρίζω σπίτι είναι – μοιάζει με διακοπές. Έχουμε μεγάλη φάρμα, άλογα, μηχανές και σερφ», εξήγησε ο σταρ του Χόλιγουντ.
Ο Χέμσγουορθ που με τα αδέλφια του, Λίαμ και Λουκ, μεγάλωσαν περίπου είκοσι λεπτά έξω από τη Μελβούρνη, θυμήθηκε τις περιπέτειες που ζούσε με τα αδέλφια του και αποκάλυψε τι πυροδότησε το ενδιαφέρον του για την υποκριτική. «Μέναμε περίπου 20 λεπτά από τα βασικά προάστια της Μελβούρνης, στους λόφους. Και ο πιο κοντινός γείτονας ήταν ένα ή δύο χιλιόμετρα μακριά», περιέγραψε.
«Γύρω μας ήταν μόνο θαμνώδης έκταση και κάτι σαν τροπικό δάσος. Και έτσι απλώς ζούσαμε… περιπέτειες στην ύπαιθρο και παίζαμε διαφορετικούς χαρακτήρες. Και νομίζω ότι, για να είμαι ειλικρινής, από εκεί ξεκίνησε αυτή η περιέργεια ή το ενδιαφέρον για τη “μεταφορά” σε κάποιον άλλον», κατέληξε.
Ο 42χρονος ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι η επιστροφή στο σπίτι του, με «παπαράτσι και όλα τα σχετικά που συνοδεύουν» τη ζωή στην πόλη, τον βοήθησε να οριστικοποιήσει την απόφασή του να μεταφέρει την οικογένειά του σε μια μεγάλη φάρμα στην Αυστραλία, όπου μεγάλωσε.
«Ήταν περίπου την περίοδο που γεννήθηκαν οι γιοι μου και απλώς… είχαμε εγκατασταθεί στο Λος Άντζελες και δεν το απολαμβάναμε, ξέρεις; Σχεδόν τίποτα δεν γυριζόταν εκεί. Τα γυρίσματα γίνονταν κάπου αλλού», ανέφερε στο podcast SmartLess. «Και μετά… γύριζες σπίτι και υπήρχαν παπαράτσι και όλα αυτά που συνεπάγεται το να ζεις σε εκείνο το περιβάλλον», πρόσθεσε.
Ο Χέμσγουορθ έχει τρία παιδιά με τη σύζυγό του, Έλσα Πατάκι. Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 2010 και παντρεύτηκαν την ίδια χρονιά, μόλις τρεις μήνες αφότου επισημοποίησαν τη σχέση τους. Τελικά μετέφεραν την οικογένεια πίσω στην Αυστραλία, σε μια μεγάλη φάρμα, όπου τα τρία παιδιά τους έχουν άπλετο χώρο για να εξερευνούν.
Chris Hemsworth admits ditching LA was 'greatest decision' he's made https://t.co/tDU9NreOav pic.twitter.com/3chCosRsra— New York Post (@nypost) February 24, 2026
Ο Χέμσγουορθ που με τα αδέλφια του, Λίαμ και Λουκ, μεγάλωσαν περίπου είκοσι λεπτά έξω από τη Μελβούρνη, θυμήθηκε τις περιπέτειες που ζούσε με τα αδέλφια του και αποκάλυψε τι πυροδότησε το ενδιαφέρον του για την υποκριτική. «Μέναμε περίπου 20 λεπτά από τα βασικά προάστια της Μελβούρνης, στους λόφους. Και ο πιο κοντινός γείτονας ήταν ένα ή δύο χιλιόμετρα μακριά», περιέγραψε.
«Γύρω μας ήταν μόνο θαμνώδης έκταση και κάτι σαν τροπικό δάσος. Και έτσι απλώς ζούσαμε… περιπέτειες στην ύπαιθρο και παίζαμε διαφορετικούς χαρακτήρες. Και νομίζω ότι, για να είμαι ειλικρινής, από εκεί ξεκίνησε αυτή η περιέργεια ή το ενδιαφέρον για τη “μεταφορά” σε κάποιον άλλον», κατέληξε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα