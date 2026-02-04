Κρις Χέμσγουορθ για τη διάγνωση του πατέρα του με Αλτσχάιμερ: Κατάλαβα πόσο εύθραυστα είναι όλα
Κρις Χέμσγουορθ για τη διάγνωση του πατέρα του με Αλτσχάιμερ: Κατάλαβα πόσο εύθραυστα είναι όλα

Ο ηθοποιός εξήγησε πώς η διάγνωση του πατέρα του άλλαξε τη σχέση του με τον χρόνο, την οικογένεια και την έννοια της επιτυχίας

Κρις Χέμσγουορθ για τη διάγνωση του πατέρα του με Αλτσχάιμερ: Κατάλαβα πόσο εύθραυστα είναι όλα
Ιωάννα Μαρίνου
Μια συνειδητοποίηση για την ευθραυστότητα των πραγμάτων έκανε ο Κρις Χέμσγουορθ, μετά τη διάγνωση του πατέρα του με Αλτσχάιμερ, περιγράφοντας πώς η προσωπική αυτή εξέλιξη τον οδήγησε να επαναπροσδιορίσει προτεραιότητες και στόχους.

Ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξή στον Guardian, με αφορμή τη συνεργασία του με τον Μπαρτ Λέιτον, σεναριογράφο-σκηνοθέτη της ταινίας Crime 101. Ο Χέμσγουορθ ανέφερε ότι η πρόσφατη διάγνωση του πατέρα του, Κρεγκ, τον έκανε «έκανε να συνειδητοποιήσει την ευθραυστότητα των πραγμάτων», προσθέτοντας: «Αρχίζεις να σκέφτεσαι: “Ο μπαμπάς μου δεν θα είναι εδώ για πάντα”».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο ηθοποιός πρόσθεσε: «Η όρεξή μου να τρέχω προς τα εμπρός έχει πραγματικά περιοριστεί», ενώ μίλησε και για το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά, που έχει αποκτήσει με τη σύζυγό του, Έλσα Πατάκι. «Τα παιδιά μου είναι τώρα 11 και 13. Εκείνες οι νύχτες που τσακώνονταν για το ποιος θα κοιμηθεί στο κρεβάτι μας, ξαφνικά δεν συμβαίνουν πια», είπε.

Ο Χέμσγουορθ περιέγραψε ακόμη ότι έχει αναθεωρήσει τον τρόπο, με τον οποίο ορίζει την επιτυχία. «Παλιά σκεφτόμουν ότι ίσως αν ήμουν υποψήφιος για κάτι, θα ένιωθα καλά με τον εαυτό μου. Ή ίσως αν είχα τη μεγαλύτερη ταινία όλων των εποχών, ή αν ξεκινούσα άλλο ένα franchise, τότε θα ένιωθα πλήρης», είπε, για να προσθέσει: «Είναι παράλογο. Η αυταξία μου δεν στηρίζεται πια σε όλα αυτά τα εξωτερικά πράγματα, αν και ακόμα πρέπει να το υπενθυμίζω στον εαυτό μου».

Ρόλο στο να μένει «προσηλωμένος σε ό,τι έχει σημασία», όπως ανέφερε, παίζει και η Έλσα Πατάκι. «Γίνομαι καλύτερος στο να χαλαρώνω, να παίρνω πιο επιλεκτικές αποφάσεις, να δουλεύω με ανθρώπους που θαυμάζω», σχολίασε.
Ιωάννα Μαρίνου

