Κρις Χέμσγουορθ για τη διάγνωση του πατέρα του με Αλτσχάιμερ: Κατάλαβα πόσο εύθραυστα είναι όλα

Ο ηθοποιός εξήγησε πώς η διάγνωση του πατέρα του άλλαξε τη σχέση του με τον χρόνο, την οικογένεια και την έννοια της επιτυχίας