Σάκης Ρουβάς για Akyla: Μου άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι, πιστεύω ότι θα πάμε πολύ καλά στη Eurovision
Σάκης Ρουβάς για Akyla: Μου άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι, πιστεύω ότι θα πάμε πολύ καλά στη Eurovision
Δείχνει ότι δεν είναι απλά ένα χαρούμενο τραγούδι, έχει και άλλα συγκινητικά πράγματα μέσα, είπε ο τραγουδιστής για το «Ferto»
Το τραγούδι με το οποίο θα διαγωνιστεί ο Akylas στη Eurovision 2026, σχολίασε ο Σάκης Ρουβάς, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για το «Ferto», ενώ πρόσθεσε ότι κατά τη γνώμη του θα έχει καλή πορεία στον μουσικό διαγωνισμό.
Ο καλλιτέχνης αναδείχτηκε νικητής στον ελληνικό τελικό της Eurovision και αναμένεται να εκπροσωπήσει τη χώρα στον μεγάλο τελικό, που θα διεξαχθεί στη Βιέννη.
Μέσα από δηλώσεις που έκανε ο Σάκης Ρουβάς στο «Πρωινό», οι οποίες προβλήθηκαν την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου σχολίασε τα στοιχεία που ξεχωρίζει στο «Ferto» και συμπλήρωσε ότι ο Akylas του είναι ιδιαίτερα συμπαθής. Όπως είπε: «Μου άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι και συμπαθώ πάρα πολύ τον Akyla. Θα πάμε πολύ καλά πιστεύω. Μπορεί να βρεθούμε και μέσα στην πεντάδα, γιατί όχι. Κυρίως μου άρεσε αυτή η γέφυρα που έχει το τραγούδι και δείχνει το βάθος του Akyla. Δείχνει ότι δεν είναι απλά ένα χαρούμενο τραγούδι, αλλά έχει και άλλα συγκινητικά πράγματα μέσα».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgn2if4r3dxt)
Ο Akylas αναδείχτηκε νικητής του ελληνικού τελικού για τη Eurovision 2026, με το τραγούδι «Ferto» να εξασφαλίζει την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Βιέννη, όπου θα πραγματοποιηθεί ο 70ός διαγωνισμός. Το κομμάτι, το οποίο από την έναρξη της διαδικασίας θεωρούνταν φαβορί, συγκέντρωσε συνολικά 48 βαθμούς, έπειτα από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και της αξιολόγησης των δύο κριτικών επιτροπών – της ελληνικής και της διεθνούς. Στον μεγάλο τελικό συμμετείχαν 14 καλλιτέχνες, που διεκδικώντας το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgftohexno49)
Ο καλλιτέχνης αναδείχτηκε νικητής στον ελληνικό τελικό της Eurovision και αναμένεται να εκπροσωπήσει τη χώρα στον μεγάλο τελικό, που θα διεξαχθεί στη Βιέννη.
Μέσα από δηλώσεις που έκανε ο Σάκης Ρουβάς στο «Πρωινό», οι οποίες προβλήθηκαν την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου σχολίασε τα στοιχεία που ξεχωρίζει στο «Ferto» και συμπλήρωσε ότι ο Akylas του είναι ιδιαίτερα συμπαθής. Όπως είπε: «Μου άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι και συμπαθώ πάρα πολύ τον Akyla. Θα πάμε πολύ καλά πιστεύω. Μπορεί να βρεθούμε και μέσα στην πεντάδα, γιατί όχι. Κυρίως μου άρεσε αυτή η γέφυρα που έχει το τραγούδι και δείχνει το βάθος του Akyla. Δείχνει ότι δεν είναι απλά ένα χαρούμενο τραγούδι, αλλά έχει και άλλα συγκινητικά πράγματα μέσα».
Δείτε το βίντεο
Ο Akylas αναδείχτηκε νικητής του ελληνικού τελικού για τη Eurovision 2026, με το τραγούδι «Ferto» να εξασφαλίζει την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Βιέννη, όπου θα πραγματοποιηθεί ο 70ός διαγωνισμός. Το κομμάτι, το οποίο από την έναρξη της διαδικασίας θεωρούνταν φαβορί, συγκέντρωσε συνολικά 48 βαθμούς, έπειτα από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και της αξιολόγησης των δύο κριτικών επιτροπών – της ελληνικής και της διεθνούς. Στον μεγάλο τελικό συμμετείχαν 14 καλλιτέχνες, που διεκδικώντας το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα