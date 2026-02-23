Παναγιώτης Τσακαλάκος για Akyla: Στην Eurovision τέτοιου είδους τραγούδια δεν έχουν νικήσει αλλά έχουν πάει καλά

Αρχικά, ο τραγουδιστής είπε για το «2nd Chance»: «Το τραγούδι δεν είχε σχέση με τη δεύτερη ευκαιρία για την Eurovision, είχε σχέση με τις δεύτερες ευκαιρίες γενικά. Ήταν ειδικά για μία ερωτική σχέση που ναυάγησε πριν την ώρα της».

Για το τραγούδι του Akyla , «Ferto», με το οποίο θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision μίλησε ο Π αναγιώτης Τσακαλάκος , ο οποίος διαγωνίστηκε επίσης στον ελληνικό τελικό με το κομμάτι «2nd Chance», δηλώνοντας πως τέτοιου είδους τραγούδια δεν κερδίζουν συνήθως, αλλά πηγαίνουν καλά στον διαγωνισμό.Έπειτα, στη συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, δήλωσε για τον Akyla: «Χαίρομαι για τη νίκη του Akyla γιατί θεωρώ ότι, από τη στιγμή που ο κόσμος έχει τον κύριο λόγο στην Eurovision, ήταν σωστό να βγει αυτός. Στην Eurovision τέτοιου είδους τραγούδια δεν έχουν νικήσει, αλλά έχουν πάει καλά. Νομίζω πως, αν υπάρχει ένα τραγούδι που θα μπορούσε και να νικήσει σε όλο το φάσμα τραγουδιών, θα είναι του Akyla».Στη συνέχεια, ο Παναγιώτης Τσακαλάκος αναφέρθηκε στα προβλήματα που υπήρχαν με τον ήχο και αντιμετώπισαν πολλοί από τους διαγωνιζόμενους: «Όλοι μας είχαμε θέματα τεχνικά. Για μένα, σίγουρα, γινόταν της τρελής στο αυτί μου. Δεν έκατσα να κάνω παράπονα. Δέχθηκα ότι είναι δική μου ευθύνη. Έπρεπε στην πρόβα, σ’ αυτόν τον λίγο χρόνο που είχα, να ασχοληθώ λίγο περισσότερο».Όσον αφορά στο τραγούδι του Good Job Nicky συγκεκριμένα, επισήμανε στο τέλος: «Στο τραγούδι του Good Job Nicky ήταν στον Θεό ο τόνος. Πολύ δύσκολος και πολύ ψηλός. Άρα το πιο ασφαλές, κατά τη δική μου άποψη, ήταν να παρουσιαστεί το τραγούδι κάποιους τόνους πιο χαμηλά ώστε να μην υπάρχει αυτός ο κίνδυνος».