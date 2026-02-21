Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς πόζαρε γυμνή στο Instagram
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς πόζαρε γυμνή στο Instagram
Η τραγουδίστρια ανέβασε φωτογραφία της από την παραλία καλύπτοντας τα επίμαχα σημεία με emoji
Εντελώς γυμνή πόζαρε η Μπρίτνεϊ Σπίαρς στο Instagram. Η τραγουδίστρια, η οποία έχει κάνει παρόμοιες αναρτήσεις στο παρελθόν, ανέβασε φωτογραφία της χωρίς ρούχα ή μαγιό ενώ βρισκόταν στην παραλία.
Στην ανάρτησή της, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς είναι γυρισμένη με την πλάτη προς την κάμερα και καλύπτει τα επίμαχα σημεία με ένα emoji τριαντάφυλλου. Η τραγουδίστρια επέλεξε να μην γράψει τίποτα στη λεζάντα.
Δείτε την ανάρτηση
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, η οποία τα τελευταία χρόνια δεν πραγματοποιεί live εμφανίσεις, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγες ημέρες, πήρε μία πολύ μεγάλη απόφαση σχετικά με τη μουσική της. Σύμφωνα με το BBC, η τραγουδίστρια πούλησε τα δικαιώματα ολόκληρου του μουσικού της καταλόγου στον ανεξάρτητο μουσικό εκδοτικό οίκο Primary Wave στις 30 Δεκεμβρίου, έναντι περίπου 200 εκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς ακόμα να έχουν δημοσιοποιηθεί οι ακριβείς όροι της συμφωνίας. Με αυτόν τον τρόπο δείχνει πως έχει επιλέξει έναν διαφορετικό τρόπο ζωής πλέον.
Στην ανάρτησή της, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς είναι γυρισμένη με την πλάτη προς την κάμερα και καλύπτει τα επίμαχα σημεία με ένα emoji τριαντάφυλλου. Η τραγουδίστρια επέλεξε να μην γράψει τίποτα στη λεζάντα.
Δείτε την ανάρτηση
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, η οποία τα τελευταία χρόνια δεν πραγματοποιεί live εμφανίσεις, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγες ημέρες, πήρε μία πολύ μεγάλη απόφαση σχετικά με τη μουσική της. Σύμφωνα με το BBC, η τραγουδίστρια πούλησε τα δικαιώματα ολόκληρου του μουσικού της καταλόγου στον ανεξάρτητο μουσικό εκδοτικό οίκο Primary Wave στις 30 Δεκεμβρίου, έναντι περίπου 200 εκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς ακόμα να έχουν δημοσιοποιηθεί οι ακριβείς όροι της συμφωνίας. Με αυτόν τον τρόπο δείχνει πως έχει επιλέξει έναν διαφορετικό τρόπο ζωής πλέον.
Britney Spears sells her iconic music catalog in ‘landmark’ 9-figure deal https://t.co/3HrYZzKYiD pic.twitter.com/B4dmRj92uK— Page Six (@PageSix) February 11, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα