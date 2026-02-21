Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς πόζαρε γυμνή στο Instagram
GALA
Μπρίτνεϊ Σπίαρς

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς πόζαρε γυμνή στο Instagram

Η τραγουδίστρια ανέβασε φωτογραφία της από την παραλία καλύπτοντας τα επίμαχα σημεία με emoji

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς πόζαρε γυμνή στο Instagram
Ιωάννα Μαρίνου
17 ΣΧΟΛΙΑ
Εντελώς γυμνή πόζαρε η Μπρίτνεϊ Σπίαρς στο Instagram. Η τραγουδίστρια, η οποία έχει κάνει παρόμοιες αναρτήσεις στο παρελθόν, ανέβασε φωτογραφία της χωρίς ρούχα ή μαγιό ενώ βρισκόταν στην παραλία.

Στην ανάρτησή της, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς είναι γυρισμένη με την πλάτη προς την κάμερα και καλύπτει τα επίμαχα σημεία με ένα emoji τριαντάφυλλου. Η τραγουδίστρια επέλεξε να μην γράψει τίποτα στη λεζάντα.

Δείτε την ανάρτηση


Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, η οποία τα τελευταία χρόνια δεν πραγματοποιεί live εμφανίσεις, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγες ημέρες, πήρε μία πολύ μεγάλη απόφαση σχετικά με τη μουσική της. Σύμφωνα με το BBC, η τραγουδίστρια πούλησε τα δικαιώματα ολόκληρου του μουσικού της καταλόγου στον ανεξάρτητο μουσικό εκδοτικό οίκο Primary Wave στις 30 Δεκεμβρίου, έναντι περίπου 200 εκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς ακόμα να έχουν δημοσιοποιηθεί οι ακριβείς όροι της συμφωνίας. Με αυτόν τον τρόπο δείχνει πως έχει επιλέξει έναν διαφορετικό τρόπο ζωής πλέον.

