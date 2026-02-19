Μανώλης Κονταρός: «Αυτοκτόνησα» γιατί ενώ πήγαινα καλά, σταμάτησα τις θεραπείες και έκατσα ξανά στο καροτσάκι
Τώρα πείσμωσα με τον εαυτό μου και ξανακάνω μια προσπάθεια, συμπλήρωσε ο τραγουδιστής
Αυτοκτονία χαρακτήρισε ο Μανώλης Κονταρός την απόφαση που είχε πάρει να σταματήσει τις θεραπείες, βλέποντας πως είχε πρόοδο. Το αποτέλεσμα ήταν να κάτσει και πάλι στο αναπηρικό αμαξίδιο. Πλέον όμως, ο τραγουδιστής, που είχε ένα τροχαίο ατύχημα πριν από 15 περίπου χρόνια, θέλει να κάνει μία ακόμη προσπάθεια.
Ερωτώμενος για την καθημερινότητά του από δημοσιογράφο της εκπομπής «Super Κατερίνα», την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, ο Μανώλης Κονταρός έκανε την εξομολόγηση περί «αυτοκτονίας». Πιο αναλυτικά, είπε: «Η δική μου καθημερινότητα είναι όπως όλων των ανθρώπων. Τώρα τελευταία λίγο έχω ενεργοποιηθεί και προσπαθώ να γίνω λίγο καλύτερα, πηγαίνω κάθε μέρα στο γυμναστήριο, σε πισίνα. Καταρχήν εγώ “αυτοκτόνησα”, ενώ πήγαινα καλά σταμάτησα να κάνω θεραπείες και ξανά έκατσα στο καροτσάκι. Τώρα λίγο πείσμωσα με τον εαυτό μου και ξανακάνω μια προσπάθεια».
Ακολούθως, υποστήριξε ότι η πρόσβαση για τους περισσότερους ανθρώπους με κινητικά προβλήματα στους χώρους διασκέδασης είναι αδύνατη. «Δυστυχώς, ακόμη δεν είμαστε σε καλό επίπεδο με την πρόσβαση και θα πρέπει και τα μαγαζιά και οι χώροι διασκέδασης, αλλά όχι μόνο οι χώροι διασκέδασης, παντού. Εμείς που έχουμε κινητικά προβλήματα να μη νιώθουμε μειονεκτικά. Να μπορούμε να πάμε παντού», σχολίασε.
Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στη σχέση του Βασίλη Μπισμπίκη με τη Δέσποινα Βανδή, τονίζοντας πως, αν αποφασίσουν να παντρευτούν, θέλει να είναι κουμπάρος τους. «Όταν με το καλό γίνει ο γάμος της Δέσποινας και του Βασίλη, πιστεύω να είμαι κουμπάρος. Θα το μάθετε και εσείς», σημείωσε.
