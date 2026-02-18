Η Πόπη Μαλλιωτάκη ταξίδεψε με τον γιο της στη Βενετία για το καρναβάλι
Η Πόπη Μαλλιωτάκη ταξίδεψε με τον γιο της στη Βενετία για το καρναβάλι

Στο πιο ρομαντικό μέρος του κόσμου, έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της

Η Πόπη Μαλλιωτάκη ταξίδεψε με τον γιο της στη Βενετία για το καρναβάλι
Στη Βενετία ταξίδεψε η Πόπη Μαλλιωτάκη μαζί με τον γιο της για να παρακολουθήσουν το διάσημο καρναβάλι. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε μερικές εικόνες από το ταξίδι της «στο πιο ρομαντικό μέρος του κόσμου», όπως χαρακτήρισε την ιταλική πόλη.

Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε στο Instagram η Πόπη Μαλλιωτάκη ποζάρει σε εμβληματικά σημεία της Βενετίας, άλλοτε μόνη της και άλλοτε με τον γιο της. «Στο πιο ρομαντικό μέρος του κόσμου», σχολίασε στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της.

Η Πόπη Μαλλιωτάκη ταξίδεψε με τον γιο της στη Βενετία για το καρναβάλι
Η Πόπη Μαλλιωτάκη ταξίδεψε με τον γιο της στη Βενετία για το καρναβάλι
Η Πόπη Μαλλιωτάκη ταξίδεψε με τον γιο της στη Βενετία για το καρναβάλι
Η Πόπη Μαλλιωτάκη ταξίδεψε με τον γιο της στη Βενετία για το καρναβάλι
Η Πόπη Μαλλιωτάκη ταξίδεψε με τον γιο της στη Βενετία για το καρναβάλι
Η Πόπη Μαλλιωτάκη ταξίδεψε με τον γιο της στη Βενετία για το καρναβάλι
Η Πόπη Μαλλιωτάκη ταξίδεψε με τον γιο της στη Βενετία για το καρναβάλι
