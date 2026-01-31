Η Ντούα Λίπα ανέβασε φωτογραφίες από το ταξίδι της στο Παρίσι με τον Κάλουμ Τέρνερ: Μια τέλεια εβδομάδα
Φωτογραφίες από το ταξίδι της στο Παρίσι με τον Κάλουμ Τέρνερ ανέβασε η Ντούα Λίπα στα social media της, επισημαίνοντας πως πέρασε μία τέλεια εβδομάδα.
Η τραγουδίστρια βρέθηκε εκεί για να παρακολουθήσει την επίδειξη μόδας Υψηλής Ραπτικής για τη σεζόν Άνοιξη–Καλοκαίρι 2026 του οίκου Chanel και απόλαυσε βόλτες στην πόλη με τον σύντροφό της και άλλα αγαπημένα της πρόσωπα, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα από όσα έκανε στην Πόλη του Φωτός στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου. Σε μία από τις φωτογραφίες απαθανατίζεται και ο αδερφός της κατά τη διάρκεια ενός δείπνου.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ντούα Λίπα έγραψε: «Μία τέλεια εβδομάδα».
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
