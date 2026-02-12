Νίκος Μουτσινάς: Κάθε πρωί παίρνω ένα χάπι για μία θρόμβωση που έπαθα πέρσι
Νίκος Μουτσινάς: Κάθε πρωί παίρνω ένα χάπι για μία θρόμβωση που έπαθα πέρσι
Ο παρουσιαστής και ηθοποιός μίλησε για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε
Για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε μίλησε ο Νίκος Μουτσινάς, εξηγώντας πως ένα χρόνο πριν έπαθε θρόμβωση και έκτοτε παίρνει ένα χάπι κάθε πρωί, το οποίο θα συνεχίσει να το παίρνει για το επόμενο διάστημα της ζωής του.
Ο παρουσιαστής και ηθοποιός στο vidcast της Μαρίας Σολωμού «Μαρία τη νύχτα» εξήγησε πως έχει και χοληστερίνη λόγω κληρονομικότητας, για την οποία παίρνει επίσης ένα χάπι.
Ο Νίκος Μουτσινάς ανέφερε για την κατάσταση της υγείας του: «Κάθε πρωί παίρνω χάπια. Παίρνω δύο χάπια. Ένα χάπι για μία θρόμβωση που έπαθα πέρσι, που θα το παίρνω μέχρι να σας χαιρετήσω και να ξαναρθώ με άλλο πουκάμισο. Και δυστυχώς ένα ακόμα χάπι γιατί ακόμα και στις νεαρές ηλικίες, χτυπάει χοληστερίνη. Είναι κληρονομικό. Παίρνω τα χάπια μου».
Δείτε το βίντεο στο 46:25
Ο Νίκος Μουτσινάς είχε κρατήσει αυτή την περιπέτεια υγείας του με τη θρόμβωση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και μίλησε πρώτη φορά για αυτή. Την περασμένη χρονιά είχε μείνει μακριά από την τηλεόραση και μέσα από τα social media μοιραζόταν μόνο όσα ο ίδιος επιθυμούσε σχετικά με τη ζωή του.
Ο παρουσιαστής και ηθοποιός στο vidcast της Μαρίας Σολωμού «Μαρία τη νύχτα» εξήγησε πως έχει και χοληστερίνη λόγω κληρονομικότητας, για την οποία παίρνει επίσης ένα χάπι.
Ο Νίκος Μουτσινάς ανέφερε για την κατάσταση της υγείας του: «Κάθε πρωί παίρνω χάπια. Παίρνω δύο χάπια. Ένα χάπι για μία θρόμβωση που έπαθα πέρσι, που θα το παίρνω μέχρι να σας χαιρετήσω και να ξαναρθώ με άλλο πουκάμισο. Και δυστυχώς ένα ακόμα χάπι γιατί ακόμα και στις νεαρές ηλικίες, χτυπάει χοληστερίνη. Είναι κληρονομικό. Παίρνω τα χάπια μου».
Δείτε το βίντεο στο 46:25
Ο Νίκος Μουτσινάς είχε κρατήσει αυτή την περιπέτεια υγείας του με τη θρόμβωση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και μίλησε πρώτη φορά για αυτή. Την περασμένη χρονιά είχε μείνει μακριά από την τηλεόραση και μέσα από τα social media μοιραζόταν μόνο όσα ο ίδιος επιθυμούσε σχετικά με τη ζωή του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα