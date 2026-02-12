Νίκος Μουτσινάς: Κάθε πρωί παίρνω ένα χάπι για μία θρόμβωση που έπαθα πέρσι
GALA
Νίκος Μουτσινάς Προβλήματα Υγείας Θρομβώσεις

Νίκος Μουτσινάς: Κάθε πρωί παίρνω ένα χάπι για μία θρόμβωση που έπαθα πέρσι

Ο παρουσιαστής και ηθοποιός μίλησε για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε

Νίκος Μουτσινάς: Κάθε πρωί παίρνω ένα χάπι για μία θρόμβωση που έπαθα πέρσι
Ιωάννα Μαρίνου
12 ΣΧΟΛΙΑ
Για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε μίλησε ο Νίκος Μουτσινάς, εξηγώντας πως ένα χρόνο πριν έπαθε θρόμβωση και έκτοτε παίρνει ένα χάπι κάθε πρωί, το οποίο θα συνεχίσει να το παίρνει για το επόμενο διάστημα της ζωής του.

Ο παρουσιαστής και ηθοποιός στο vidcast της Μαρίας Σολωμού «Μαρία τη νύχτα» εξήγησε πως έχει και χοληστερίνη λόγω κληρονομικότητας, για την οποία παίρνει επίσης ένα χάπι.

Ο Νίκος Μουτσινάς ανέφερε για την κατάσταση της υγείας του: «Κάθε πρωί παίρνω χάπια. Παίρνω δύο χάπια. Ένα χάπι για μία θρόμβωση που έπαθα πέρσι, που θα το παίρνω μέχρι να σας χαιρετήσω και να ξαναρθώ με άλλο πουκάμισο. Και δυστυχώς ένα ακόμα χάπι γιατί ακόμα και στις νεαρές ηλικίες, χτυπάει χοληστερίνη. Είναι κληρονομικό. Παίρνω τα χάπια μου».

Δείτε το βίντεο στο 46:25

ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΜΟΥΤΣΙΝΑ | powered by betsson | Ep.44

Ο Νίκος Μουτσινάς είχε κρατήσει αυτή την περιπέτεια υγείας του με τη θρόμβωση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και μίλησε πρώτη φορά για αυτή. Την περασμένη χρονιά είχε μείνει μακριά από την τηλεόραση και μέσα από τα social media μοιραζόταν μόνο όσα ο ίδιος επιθυμούσε σχετικά με τη ζωή του.
Ιωάννα Μαρίνου
12 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Τα απόλυτα δώρα για τη γιορτή του Έρωτα

Με αφορμή τη γιορτή του Έρωτα, η Dyson ντύνει τη σειρά Beauty με το επετειακό χρώμα Amber Silk και μετατρέπει την καθημερινή ρουτίνα ομορφιάς σε μια εμπειρία αισθήσεων, από μετάξι και κεχριμπάρι.  

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης