Η συγκινητική αναφορά του Νίκου Μουτσινά για τη μητέρα του που έχει φύγει από τη ζωή
Ήταν ίδια και η φωνή της, μου κόπηκαν τα πόδια, λέω αποκλείεται, ανέφερε ο παρουσιαστής για ένα πρόσφατο περιστατικό
Μία συγκινητική αναφορά στη μητέρα του έκανε ο Νίκος Μουτσινάς, αποκαλύπτοντας πως πρόσφατα είδε μία κυρία σε ένα εμπορικό κέντρο και ήταν ίδια με εκείνη, γεγονός που τον έκανε να «παγώσει».
Ο παρουσιαστής ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου και η Κατερίνα Καινούργιου του έδωσε την αφορμή να μιλήσει για εκείνη, καθώς του ανέφερε πως πριν από μερικές ημέρες είδε μία γυναίκα που της την θύμισε.
Ο Νίκος Μουτσινάς είπε χαρακτηριστικά για τη γυναίκα που συνάντησε και ήταν ίδια με τη μητέρα του: «Εγώ πήγα την προηγούμενη εβδομάδα να κάνω κάνω μία πρόβα στο κοστούμι που θα ράψω. Και έχω πάει σε ένα μέρος, σαν πολυκατάστημα, δεν ξέρω τι ήταν αυτό εκεί, και όπως περνάω να μπω μέσα, είναι μία κυρία προφίλ, με κόκκινο αγορέ μαλλί, είναι ίδια η μάνα μου. Περνάω και "παγώνω". Λέω, αποκλείεται. Περνάω γρήγορα, πάω, μου παίρνουν τα μέτρα -τι ωραία που συνδυάζονται όλα-, μου παίρνουν τα μέτρα και γυρίζω και μόνο στο ανφάς δεν της έμοιαζε. Ήταν ίδια και η φωνή της. Μου κόπηκαν τα πόδια. Λέω αποκλείεται. Ήθελα να μου πει "καλή επιτυχία"».
Η μητέρα του Νίκου Μουτσινά έφυγε από τη ζωή το 2015, σε ηλικία 50 ετών. Ο παρουσιαστής στην εκπομπή του «Καλό Μεσημεράκι» πριν από δύο χρόνια είχε μιλήσει για τον τρόπο που πένθησε, εξηγώντας πως τις πρώτες ημέρες δεν είχε αντιληφθεί την απώλειά της: «Δεν θα μου πεις πως θα πενθήσω. Ξέρω ανθρώπους, εγώ ας πούμε, όταν πέθανε η μάνα μου, τη δεύτερη μέρα που πέθανε, που δε το πίστευα ακόμα, ήμουν σπίτι με παρέα και έπαιζα επιτραπέζια για να ξεχαστώ και να περάσω καλά. Αν με έβλεπε ο άλλος θα έλεγε “τι αναίσθητος, πάει και γελάει;”. Πού ξέρει όμως ο άλλος τι περνάω εγώ και πως θα το περάσω. Μην πάμε τώρα και αρχίσουμε, γιατί το έκανες, και γιατί τραγούδησες. Υπήρχε μια γενική εντολή; Όχι. Μπορούσε ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει;», είχε πει.
