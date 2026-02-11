Η χιουμοριστική φωτογραφία με Μαγγίρα, Καπουτζίδη και Βρανά πριν τον Α' ελληνικό ημιτελικό της Eurovision
Η Μπέττυ Μαγγίρα δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο από τα παρασκήνια μαζί με τους άλλους δύο παρουσιαστές
Λίγη ώρα πριν ξεκινήσει ο Α' ελληνικός ημιτελικός της Eurovision η Μπέττυ Μαγγίρα μοιράστηκε στα social media μία χιουμοριστική φωτογραφία από τα παρασκήνια.
Στο στιγμιότυπο που δημοσίευσε η ηθοποιός στον λογαριασμό της στο Instagram, εκείνη και οι άλλοι δύο παρουσιαστές, ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Κατερίνα Βρανά, φαίνονται καθισμένοι σε έναν καναπέ, έχοντας βάλει φέτες από αγγούρι στα μάτια τους. «Σχεδόν έτοιμοι. Απόψε ο πρώτος ημιτελικός», έγραψε πάνω στην εικόνα.
